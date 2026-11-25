خبرني - انتقد النائب عوني الزعبي رئيس مجلس النواب إبراهيم الطراونة، متهماً إياه بارتكاب "مخالفة دستورية جسيمة" خلال جلسة المجلس التي عُقدت الاثنين الماضي، وشهدت التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة.

وقال الزعبي، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن إجراءات التصويت على مشروع الموازنة خالفت أحكام المادة 84 من الدستور الأردني، والمادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وشدد على أن مجلس النواب انتخب رئيسه ليكون "حارساً للدستور والنظام الداخلي، لا أن يكون فوقهما"، مؤكداً ضرورة الالتزام بالأحكام الدستورية والإجراءات الناظمة لعمل المجلس.

وطالب الزعبي بإعادة التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة، استناداً إلى ما اعتبره مخالفات دستورية وإجرائية شابت عملية التصويت في الجلسة السابقة.