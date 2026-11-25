خبرني - أعلنت وزارة المياه والري/ سلطة المياه عن ضبط حفارة مخالفة في الجيزة اليوم الاربعاء بناء على معلومات توفرت لمديرية الرقابة الداخلية بالتنسيق مع مديرية الامن العام ومديرية الاحواض المائية والحفر ومديرية المشاغل المركزية اثناء قيامها بحفر بئر مخالف، حيث قامت الفرق الفنية المختصة و الاجهزة الامنية بضبط الحفارة و3 اشخاص وتم حجز الحفارة والتحفظ عليها والعمل جار لاستكمال التحقيق وتحويل الامر للجهات القضائية .

وثمنت سلطة المياه الجهود الكبيرة التي تبذلها الاجهزة الامنية في مديرية الامن العام على الجهود المتواصلة واكدت على ان حملتها مستمرة لرصد وإزالة اية اعتداءات .