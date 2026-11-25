خبرني - يناقش مجلس النواب، الأربعاء، 4 مشاريع قوانين معدلة، وردت من الحكومة مع إعطائها صفة الاستعجال.

وتشمل مشاريع القوانين المعدلة: قانون منع الإرهاب لسنة 2026، وقانون الأحداث لسنة 2026، وقانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2026، وقانون أمانة عمان الكبرى لسنة 2026.

كما يتضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة الإجازات والاعتذارات، وملخص محضر الجلسة السابقة.

ويستكمل المجلس خلال الجلسة انتخاب لجانه الدائمة، سنداً لأحكام المادة (38) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وتشمل لجان التربية والتعليم، والشباب والرياضة والثقافة، والتوجيه الوطني والإعلام، والصحة والغذاء، والزراعة والمياه، والبيئة والمناخ، والعمل والتنمية الاجتماعية والسكان، والطاقة والثروة المعدنية، والخدمات العامة والنقل، والسياحة والآثار، والاقتصاد الرقمي والريادة، والحريات العامة وحقوق الإنسان، والمرأة وشؤون الأسرة، والريف والبادية، وفلسطين.