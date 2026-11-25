خبرني - تتحرك مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 22% اعتبارا من ديسمبر المقبل، في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وقالت منصة "Bizportal" الإخبارية الاقتصادية الإسرائيلية إن مصر تجري مفاوضات لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 7.1 مليون متر مكعب يوميا، بما يمثل زيادة تقارب 22% عن معدلات الإمدادات الحالية، وفقا لما أوردته وسائل إعلام مصرية.

وأضافت المنصة العبرية أنه في حال التوصل إلى اتفاق، سترتفع إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب اعتبارا من ديسمبر المقبل إلى نحو 38.2 مليون متر مكعب يوميا، بما يعادل معدلا سنويا يبلغ نحو 13.9 مليار متر مكعب.

وأشارت إلى أن مسؤولا رسميا أفاد بأن الكميات الإضافية ستدخل إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي، وستستخدم بشكل أساسي في تشغيل محطات الكهرباء وتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

وأوضحت المنصة أن إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر تراوحت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بين 28 و31 مليون متر مكعب يوميا، وجاء معظمها من حقلي ليفياثان وتمار، مشيرة إلى أن الغاز الإسرائيلي يغطي حاليا نحو 15.6% من إجمالي استهلاك مصر من الغاز الطبيعي.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الثالثة منذ الصيف التي تطلب فيها القاهرة زيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل، ففي أغسطس الماضي، عندما بلغت الإمدادات الإسرائيلية نحو 34 مليون متر مكعب يوميا، طلبت مصر رفع الكميات إلى نحو 38 مليون متر مكعب يوميا خلال ذروة موسم الاستهلاك.

وأضافت أنه في أكتوبر الماضي، جرى الحديث عن استهداف وصول الإمدادات إلى نحو 35 مليون متر مكعب يوميا خلال نوفمبر، إلا أن التدفقات الفعلية ظلت أقل من هذا المستوى.

وقالت منصة "Bizportal" إن مصر تنتج في المتوسط نحو 103 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميا، في حين يبلغ استهلاكها نحو 190 مليون متر مكعب يوميا، وفقا للمسؤول المصري الذي نقلت عنه وسائل الإعلام.

وأضافت أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، والتي تقدر بنحو 86 مليون متر مكعب يوميا، يجري تعويضها من خلال واردات الغاز الإسرائيلي، وشحنات الغاز الطبيعي المسال التي تصل عبر السفن، إلى جانب حصة الشركاء الأجانب في حقول الغاز المصرية.

وأشارت إلى أن محطات الكهرباء وحدها تستهلك ما بين 55% و60% من إجمالي الغاز في مصر، وهو ما يجعل أي تراجع في الإمدادات ينعكس سريعا على توفير الكهرباء، كما حدث خلال صيف عام 2024، عندما اضطرت مصر إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال الكهربائية وقطع التيار بصورة مجدولة.

وأوضحت أن إنتاج حقل ظهر انخفض آنذاك إلى مستويات أقل بكثير من ذروته المسجلة عام 2019، وفي أبريل من العام نفسه عادت مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال للمرة الأولى منذ عام 2018.

وأضافت المنصة العبرية أن متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المسال المستورد، شاملا النقل والتأمين وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية، قفز من نحو 12 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية خلال العام الماضي إلى نحو 27 دولارا حاليا.

ونقلت عن المسؤول ذاته قوله إن هذه الزيادة ضاعفت تكلفة توفير الوقود للسوق المحلية، وزادت الضغوط على ميزان المدفوعات بقطاع البترول.

وأشارت إلى أن الغاز الطبيعي المسال شكل نحو 41% من إجمالي الغاز الذي وفرته مصر للسوق المحلية، خاصة خلال ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.

وأضافت أن الحكومة المصرية رفعت أسعار الغاز المخصص لمصانع الأسمدة بنحو 50% حتى نهاية عام 2026، في محاولة لتقليص الفجوة بين تكلفة الاستيراد والأسعار التي تدفعها الصناعات المحلية.