خبرني - قدمت المصارعة الأمريكية ثيا هيل مشهدا مؤثرا أمس الثلاثاء كشفت خلال عرض WWE NXT عن معاناتها مع مرض الثعلبة، قبل أن تحلق شعر رأسها بالكامل أمام الجماهير داخل الحلبة.

وكشفت هيل، البالغة 23 عاما، أنها فقدت نحو 40% من شعرها منذ يوليو الماضي، بعد تشخيص إصابتها بالثعلبة (Alopecia)، وهي حالة تؤدي إلى تساقط الشعر.

وجاءت هذه الخطوة عقب تعرضها لسخرية من المصارعة شانتيل مونرو بسبب تساقط شعرها، لتقرر هيل مواجهة الأمر بطريقتها الخاصة، وتحويل معاناتها إلى رسالة عن تقبل الذات وعدم الخضوع لمعايير الجمال التي يفرضها المجتمع.

وخلال حديثها، أكدت أن الاختلاف ليس أمرا يستدعي الاعتذار، وأن الإنسان لا يحتاج إلى مطابقة توقعات الآخرين حتى يشعر بالثقة بنفسه، قبل أن تمسك بآلة الحلاقة وتبدأ بحلق شعرها وسط تصفيق الجماهير وهتافاتهم الداعمة.

ولم تكن اللحظة مجرد جزء من سيناريو المصارعة، إذ إن إصابة هيل بالثعلبة حقيقية، وكانت قد تحدثت عنها علناً في وقت سابق، قبل أن تتحول معاناتها إلى محور في قصتها داخل WWE.

وحظي المشهد بتفاعل واسع من جماهير المصارعة، التي أشادت بشجاعتها وشفافيتها في مشاركة تجربتها الشخصية، واعتبر كثيرون أن ما قدمته تجاوز حدود الترفيه الرياضي ليصبح رسالة ملهمة لكل من يعاني من اختلافات جسدية أو ضغوط متعلقة بالمظهر.