خبرني - سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أعلى مستوى في 5 أشهر خلال سبتمبر الماضي، مرتفعة 7.2% على أساس شهري إلى نحو 28.4 مليار ريال (حوالي 7.57 مليار دولار).

وجاء هذا المستوى مدفوعا بزيادة البضائع المعاد تصديرها، التي قفزت بنحو 29% لتبلغ 10.1 مليار ريال. ورغم النمو الشهري، لا تزال الصادرات غير النفطية أقل من مستوياتها المسجلة قبل عام بنحو 11%، ما يعكس تراجعها على أساس سنوي رغم التحسن المسجل خلال الشهر.

كما بلغت الصادرات النفطية السعودية أعلى مستوى في 6 أشهر خلال سبتمبر الماضي عند 87.1 مليار ريال، بعد نموها 26% على أساس سنوي ونحو 43% على أساس شهري، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

في المقابل، سجل فائض الميزان التجاري السعودي أعلى مستوى في 7 أشهر، ليبلغ نحو 41.4 مليار ريال خلال سبتمبر، بنمو 75% على أساس سنوي.

وجاء ارتفاع الفائض مع نمو الصادرات السلعية 14% على أساس سنوي، بالتزامن مع تراجع الواردات 4.3%، وفقا لبيانات الهيئة .