خبرني - وجه رئيس الوزراء جعفر حسّان، الأربعاء، بتقديم تسهيلات للمواطنين لتسديد المبالغ المستحقَّة عليهم لصالح أمانة عمَّان الكُبرى، وفقاً لآليَّة تراعي حجم هذه المبالغ وتعطي مدداً زمنيَّة كافية لتسديدها؛ بهدف التَّخفيف عنهم.

وشدد حسّان خلال زيارته لأمانة عمّان على ضرورة استكمال رقمنة الخدمات في الأمانة التي وصلت نسبتها إلى 80% تقريباً، مع التَّركيز على الخدمات الأكثر طلباً للمواطنين وربطها بتطبيق "سند".

وأكّد ضرورة الاستمرار بتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، والتَّسهيل عليهم، ومواصلة تنفيذ المشاريع الخدميَّة والتوسُّع فيها في مجالات النَّقل العام، والطُّرق والبنية التحتيَّة، والنَّظافة والبيئة، واستدامة عمل الحدائق والمتنزَّهات، وغيرها.



وشدد على ضرورة الاهتمام بالمباني التراثيَّة وسط مدينة عمَّان وإيلائها العناية اللازمة، وتعزيز الرَّقابة للحفاظ على هوية المدينة وروح الأصالة فيها.

وأطلع حسّان خطط الإصلاح والتَّطوير المالي والإداري لأمانة عمَّان الكبرى، مشيدا بخطوتها نحو إصدار صكوك إسلاميَّة بقيمة 400 مليون دينار أردني توفِّر 140 مليون دينار من كلفة التَّمويل، ويوجِّه بمواصلة إجراء المراجعات للسِّياسات الماليَّة للأمانة بما ينعكس على خططها في تحسين مستوى الخدمات.