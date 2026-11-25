خبرني - لم تقتصر حيثيات قرار محكمة أمن الدولة في قضية استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة على بيان الجرائم التي ارتكبها منفذ الهجوم والعقوبة المقررة بحقه، بل تضمنت رسالة حازمة بشأن خطورة الاعتداء على حياة الإنسان، واستهداف رجال الأمن خلال قيامهم بواجبهم، وما يحمله هذا السلوك من فكر متطرف لا يقيم وزناً لحرمة النفس البشرية.

وفي صفحات من قرارها، توقفت المحكمة مطولاً عند تفاصيل المشهد الذي انتهى باستشهاد العريف جواد وإصابة النقيب فراس فايز عبد الله العنانزة، مستحضرة طبيعة المهمة التي كان يؤديها الشهيد، والموقع الذي كان يحميه، والواجب الذي كان ملتزماً به لحظة الاعتداء.

واعتبرت المحكمة أن استهداف العريف جواد لم يكن اعتداءً على شخص يؤدي مهمة عادية فحسب، بل كان اعتداءً على رجل يقف في موقعه لحماية مبنى السفارة، ويحرسه مؤدياً واجبه بكل تفانٍ، لتتحول تلك المهمة إلى هدف لاعتداء غادر أودى بحياته.

واستحضرت المحكمة في هذا السياق قول الله تعالى: "مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا"، مؤكدة أن هذا المعنى يجسد فداحة الاعتداء على النفس البشرية، ولا سيما عندما تكون الضحية تؤدي واجباً لحماية الآخرين.



وتوقفت المحكمة كذلك عند اللحظات التي واجه فيها النقيب فراس الخطر، مشيدة بما أظهره من شجاعة وإقدام وتضحية، ومعتبرة أن ما قام به جسّد معاني الواجب والانتماء والفداء في محاولة للتصدي للفعل الشرير المتمثل بالاعتداء على روح بريئة.

وبيّنت الحيثيات أن الاعتداء لم يشكل انتهاكاً لحرمة الإنسان وكرامته فحسب، بل مثّل اعتداءً على أمن المجتمع بأسره، مؤكدة أن القبول بسيادة منطق الإرهاب والعنف يعني القبول بسلوك يهدد أمن الناس وحياتهم.

ورأت المحكمة أن ما شهدته القضية يعكس مدى الإجرام المتأصل في نفس المتهم، الذي لم يتخذ من اسمه دلالة ولا من سلوكه معنى، بل اتخذ من الإجرام والإرهاب سبيلاً لتحقيق غاياته، حتى أقدم على قتل روح طاهرة بغير ذنب.

وأضافت أن المتهم يحمل فكراً ظلامياً متطرفاً اتخذ من القتل والعنف وسيلة لتحقيق غاياته، وأن جريمته لا تحمل في طياتها سوى الإفساد في الأرض، في صورة تعكس ابتعاده عن فطرة البشر وقيمها.

لا ندم ولا اكتراث.. المحكمة تكشف ما استندت إليه في تقدير العقوبة

وفي معرض تقديرها للعقوبة المستحقة، وصفت المحكمة المتهم بأنه أطلق العنان لشيطانه، ونشر جرمه على الملأ ليرتاع الآمنون خوفاً وهلعاً، مشيرة إلى أن الشر استحكم في نفسه، واستوطن الفساد في ضميره، وطغى في الأرض وانغمس في أوحال الشر.

وأشارت المحكمة إلى أنه لم تظهر عليه علامات الندم أو التراجع عن أفعاله، ولم يتأثر بما تُلي عليه من آيات قرآنية تتحدث عن حرمة قتل النفس البريئة، كما لم يسمع وصف يوم القيامة بما يردع من يرتكب مثل هذه الجرائم.

وأكدت المحكمة أنها وضعت نصب عينيها جسامة الجرم الذي اقترفه المتهم، وفداحة نتائجه، وما انطوى عليه من عدوان صارخ على الحق في الحياة، واستخفاف بحرمة النفس البشرية، معتبرة أن ما ارتكبه يمثل اعتداءً خطيراً لا يمكن التعامل معه باعتباره فعلاً عابراً.

وانتهت المحكمة إلى أن ما ارتكبه المتهم يكشف عن فكر ظلامي متطرف يجعل من القتل والعنف وسيلة لتحقيق الغايات، في موقف حازم تجاه الاعتداء على حياة الأبرياء ورجال الأمن الذين يؤدون واجبهم في حماية المجتمع.

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت، صباح اليوم الأربعاء 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، قرارها القاضي بإعدام منفذ العمل الإرهابي الذي استهدف أفراد الأمن العام في عمّان يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2026، وأدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبد الله العنانزة.

وقررت المحكمة تجريم المتهم بجريمة القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (2) من القانون ذاته، إضافة إلى جريمة القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، خلافاً لأحكام المادة (7/ب/3) من القانون ذاته، وبدلالة المادة (2).

ويُشار إلى أن الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة قابل للتمييز، ومميّز بحكم القانون أمام محكمة التمييز.