خبرني - تشهد مدينة البتراء، إحدى أبرز الوجهات السياحية والتاريخية في العالم، حراكاً سياحياً متجدداً رغم التحديات والظروف الإقليمية الراهنة، مدفوعاً بعودة الفعاليات الفنية والمهرجانات واستقطاب النجوم العرب والعالميين، إلى جانب الجهود الرسمية الرامية إلى تنويع المنتج السياحي وتعزيز مكانة المدينة على خارطة السياحة العالمية.

جاء ذلك خلال استضافة مدير عام منتجع كراون بلازا البتراء محمد الفلاحات في برنامج "وسط البلد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور هاني البدري عبر إذاعة، حيث تحدث عن عودة النشاط السياحي إلى مدينة البتراء، ودور الفعاليات الفنية والمؤتمرات في تنشيط الحركة السياحية ورفع نسب الإشغال الفندقي.

وأكد الفلاحات أن الفعاليات الفنية التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية أسهمت بشكل ملموس في تنشيط الحركة السياحية وتحسين نسب الإشغال الفندقي، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تستقطب الزوار من مختلف مناطق الأردن، إضافة إلى ضيوف من فلسطين ودول أخرى.

وأوضح أن استضافة الحفلات والمهرجانات باتت تشكل منتجاً سياحياً جديداً يضاف إلى المقومات التاريخية والحضارية التي تتميز بها البتراء، لافتاً إلى أن نسب الحجوزات في المنتجع اقتربت من 90% بالتزامن مع إحدى الفعاليات الفنية العالمية المرتقبة، الأمر الذي يعكس الأثر الإيجابي لهذه الأنشطة في دعم القطاع الفندقي والاقتصاد المحلي.

وأضاف أن إعادة افتتاح منتجع كراون بلازا البتراء لم تقتصر على تقديم خدمات الإقامة الفندقية، بل جاءت ضمن رؤية أوسع لتطوير السياحة في المنطقة، من خلال توفير مرافق متكاملة لاستضافة المؤتمرات والاجتماعات، وفي مقدمتها قاعة تعد الأكبر في منطقة البتراء، وتتسع لنحو 500 شخص، بما يعزز فرص استقطاب سياحة الأعمال والمؤتمرات، ويتيح للزوار الجمع بين أعمالهم واكتشاف الإرث الحضاري للمدينة.

وأشار فلاحات إلى أن إدارة المنتجع عملت على طرح مبادرات وأفكار جديدة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية، بهدف تجاوز التحديات الحالية وتحفيز الحركة السياحية، مؤكداً أن إعادة الافتتاح تحمل رسالة واضحة بأن البتراء ما زالت حاضرة بقيمتها التاريخية والحضارية، وبقدرة أبنائها على مواصلة تقديم الخدمات السياحية واستقبال الزوار من مختلف أنحاء العالم.

وثمّن دعم دولة رئيس الوزراء ورئيس مجلس الاستثمار وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ورئيس هيئة المديرين للشركة الوطنية للتنمية السياحية، في إنجاح جهود إعادة افتتاح المنتجع رغم الظروف الصعبة، مؤكداً أن هذه الخطوة تسهم في دعم أبناء المجتمع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز استدامة النشاط الاقتصادي والسياحي في المنطقة.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجه أوسع لتنويع التجربة السياحية في البتراء، بحيث لا تقتصر على زيارة المواقع الأثرية، وإنما تمتد لتشمل الفعاليات الفنية والمهرجانات والمؤتمرات والسياحة العائلية، بما يعزز جاذبية المدينة ويؤكد مكانتها كوجهة سياحية عالمية تستحق الزيارة على مدار العام.