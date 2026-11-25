خبرني - تراوح الحرب في اليمن محلها رغم كثافة الغارات الجوية التي يشنها التحالف العربي على مواقع الحوثيين المواليين لإيران و الذين يتحصنون عادةً في مناطق جبلية وعرة يصعب الوصول إليها بريا عبر قوات مشاة راجلة أو مؤللة مما يزيد من تعقيد المشهد في الصراع المسلح الدامي الجاري هناك منذ اكثر من عقد من الزمن مع تصاعد وتيرة القتال و امتداد الاعتداءات الحوثية إلى مواقع حساسة داخل المملكة العربية السعودية .

المملكة العربية السعودية التي تشكل العمود الفقري للتحالف العربي المناهض لميليشيات الحوثي و التي عانت مؤخرا من هجمات متعددة بالصواريخ و المسيرات من قبل العصابات الموالية لنظام ولاية الفقيه الحاكم في طهران تدرك جيدا أن إمكانية الحسم العسكري في مناطق ذات تضاريس جبلية غاية في الوعورة أمر يكاد يكون شبه مستحيل و صعب المنال إن لم يتم قطع رأس الأفعى الإيرانية مصدر الامداد و التموين و الدعم اللوجستي الميليشيا الحوثية ، و هذا الأمر يتطلب بدوره اتخاذ اجراءات ملموسة على أرض الواقع ضد نظام الملالي الحاكم في طهران و هو الشيء الذي لا يبدو أن حلفاء الرياض على استعداد للذهاب إليه في الوقت الحالي .

حلفاء الرياض العاصمة السعودية هنا هم اولئك الذين ابرموا معها حلف مكى الدفاعي في أواخر شهر أيلول سبتمبر الماضي في مطلع شهر آب أغسطس الماضي و هم كل من الباكستان و تركيا مازالوا يحتفظون بعلاقات وثيقة الصلة مع النظام الحاكم في طهران و ينسقون معه أمنيا في العديد من الملفات الساخنة و خاصةً في مواجهة الجماعات الانفصالية البلوشية و الكردية على جانبي الحدود المشتركة بين بلدانهم مما يحد من قدرة حكام اسلام اباد و أنقرة على التحرك عسكريا ضد محاسيب و ازلام طهران في العاصمة اليمنية صنعاء اي زمرة الحوثي خشية اغضاب النظام الإيراني و تجنبا لردود أفعال انتقامية من قبله تهدد الأمن و الاستقرار الداخلي لكلا البلدين .

اذا كانت اسلام اباد و أنقرة مكبلتي اليدين و لا تملكان مطلق حرية التصرف في مواجهة اذناب طهران و ذيولها في اليمن اقله في المرحلة الحالية فإن ذلك الأمر ينسحب على القوى الغربية و على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية الحليفة الاستراتيجية للأشقاء في المملكة العربية السعودية ، خاصةً بعد انتخابات الكونجرس النصفية التي حدت من حرية حركة إدارة الرئيس دونالد ترامب الجمهورية في ظل فوز منافسيه الديمقراطيين المعارضين بالمجمل للحرب على إيران .

على ضوء ما تقدم فإن خيارات الأشقاء في المملكة العربية السعودية تبدو محدودة بعض الشيء ليس لأنهم لا يمتلكون الامكانيات الهائلة لتجييش الوطن العربي بأسره و العالم الإسلامي برمته من خلفهم في مواجهة اعدائهم الحوثيين بل لأنهم امتنعوا حتى اللحظة الراهنة عن نقل الصراع إلى عقر طهران عبر تقديم دعم عسكري مباشر لقوى المعارضة في داخل إيران الساعية إلى إسقاط نظام الملالي الحاكم هناك باعتبار أن هذا هو الخيار الامثل في مواجهة الافعى الصفوية الفارسية التي لا بد من قطع رأسها إذا أريد لمنطقة الخليج العربي أن تعيش بهدوء و امان و تحقق التنمية و الازدهار لاجيالها الحالية و القادمة بإذن الله تعالى .