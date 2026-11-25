خبرني - زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الأربعاء، أمانة عمَّان الكُبرى، مؤكدا ضرورة الاستمرار بتحسين جودة الخدمات المقدَّمة للمواطنين، والتَّسهيل عليهم، ومواصلة تنفيذ المشاريع الخدميَّة والتوسُّع فيها في مجالات النَّقل العام، والطُّرق والبنية التحتيَّة، والنَّظافة والبيئة، واستدامة عمل الحدائق والمتنزَّهات، وغيرها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة إيلاء النظافة، وتخفيف الازدحامات المروريَّة، والتَّنظيم المناسب الأولويَّة القُصوى.

ووجه رئيس الوزراء بتقديم تسهيلات للمواطنين لتسديد المبالغ المستحقَّة عليهم لصالح أمانة عمَّان الكُبرى، وفقاً لآليَّة تراعي حجم هذه المبالغ وتعطي مدداً زمنيَّة كافية لتسديدها؛ بهدف التَّخفيف عنهم.

كما شدد على ضرورة استكمال رقمنة الخدمات في الأمانة التي وصلت نسبتها إلى 80% تقريباً، مع التَّركيز على الخدمات الأكثر طلباً للمواطنين وربطها بتطبيق “سند”.

وقال حسان، إن النَّظافة أولويَّة قُصوى، ويجب أن يلمس المواطنون والزوَّار تحسّناً واضحاً في نظافة الأحياء والشَّوارع، وانتظام خدمات النَّظافة دون انقطاع.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في إيجاد الحلول المروريَّة المناسبة والمبتكرة لتخفيف الازدحامات على الطُّرق والتَّسهيل على المواطنين.

وشدد أيضا على ضرورة تفعيل دور مدراء مناطق الأمانة في العناية بتحسين مستوى الخدمات في مناطقهم والاهتمام والرَّقابة، ورصد الملاحظات الميدانيَّة للمواطنين حول الخدمات والاستجابة لها.

كما أكد أهميَّة الاستمرار في تطوير منظومة التخطيط والتنظيم داخل حدود الأمانة بصورة حضرية شاملة وحديثة تلبي متطلبات النمو السكاني، وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الإعفاءات والتَّسهيلات الممنوحة بموجب نظام التَّخطيط والتَّنظيم الذي أقرَّه مجلس الوزراء؛ لتصويب أوضاع المباني المخالفة وغير المرخَّصة قبل انقضاء المهلة التي حدَّدها النِّظام نهاية العام الجاري.

ووجه رئيس الوزراء بمتابعة سير العمل في المشاريع الخدميَّة والسياحيَّة والاستثماريَّة التي تقوم بها الأمانة وشركة رؤية عمَّان / الذِّراع الاستثماري لها، وإنجازها وفق ما هو مخطَّط له وفي مقدِّمتها: المسلخ الجديد، ومشروع تلفريك عمَّان، ومشروع تطوير وسط عمَّان، ومواصلة التوسُّع في خدمات النَّقل العام والباص سريع التردُّد، وغيرها.

كما شدد رئيس الوزراء أيضا على ضرورة الاهتمام بالمباني التراثيَّة وسط مدينة عمَّان وإيلائها العناية اللازمة، وتعزيز الرَّقابة للحفاظ على هوية المدينة وروح الأصالة فيها.

واطلع رئيس الوزراء على خطط الإصلاح والتَّطوير المالي والإداري لأمانة عمَّان الكبرى، ويشيد بخطوتها نحو إصدار صكوك إسلاميَّة بقيمة 400 مليون دينار أردني توفِّر 140 مليون دينار من كلفة التَّمويل، ويوجِّه بمواصلة إجراء المراجعات للسِّياسات الماليَّة للأمانة بما ينعكس على خططها في تحسين مستوى الخدمات.