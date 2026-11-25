د. حمزه العكاليك

ليست الجائزة الذهبية في الأمن السيبراني مجرد تكريم لمؤسسة أتقنت حماية أنظمتها؛ إنها تذكير بأن الثقة أصبحت أصلاً اقتصادياً لا يقل أهمية عن رأس المال والسيولة. فعندما يحرز البنك المركزي الأردني المستوى الذهبي ويتصدر فئة القطاع العام في جائزة التميز للأمن السيبراني لعام 2026 فإن السؤال الأهم يتجاوز الجائزة: كيف نحمي قطاعاً يحمل مدخرات الأردنيين ويمول أعمالهم ونمنحه مساحة أوسع للابتكار والنمو؟

جاء الإنجاز ضمن الدورة الأولى للجائزة عن الأعوام 2023–2025، التي أطلقها المركز الوطني للأمن السيبراني بالشراكة مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بمشاركة عشرين مؤسسة حكومية. وأعلن البنك أن النتيجة تعكس تطوير سياساته وضوابطه الأمنية وتعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر والجاهزية والمرونة السيبرانية. وهذه عناصر تتجاوز حماية الخوادم والشبكات؛ فهي تتصل بقدرة المؤسسة على مواصلة عملها وحماية خدماتها عند الاضطراب.

وتتضح أهمية ذلك عند النظر إلى حجم القطاع المصرفي. فقد أظهر التقرير السنوي للبنك المركزي لعام 2025 أن موجودات القطاع المصرفي بلغت 74.1 مليار دينار. إنها شبكة واسعة من الودائع والائتمان والمدفوعات والعلاقات الاقتصادية. وأي توقف للخدمات قد ينعكس على رواتب الموظفين ومدفوعات الشركات والتجارة وثقة المستثمرين. لذلك لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية بل جزءاً من حماية الاستقرار المالي.

وهنا يبرز دور القيادة المؤسسية التي يتولاها معالي محافظ البنك المركزي. فالانتقال من التعامل مع الأمن بوصفه ملفاً فنياً إلى اعتباره أولوية في الحوكمة وإدارة المخاطر يتطلب توجهاً واضحاً من قمة المؤسسة ومتابعة مستمرة وربطاً بين القرارات التقنية والأهداف الاقتصادية. ولا تُنسب الإنجازات المؤسسية إلى شخص واحد أو قرار منفرد؛ لكنها تحتاج إلى قيادة تحدد الاتجاه وتوفر الموارد وتدعم الكفاءات وتمنح فرق العمل الثقة والصلاحيات.

ومن الشواهد العملية على البناء المؤسسي المتراكم إنشاء وحدة الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (FinCERT) مطلع عام 2019؛ كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الوطني للأمن السيبراني لمأسسة التعاون. فالتهديدات لا تتوقف عند مؤسسة واحدة؛ فتبادل مؤشرات الهجمات وتنسيق الاستجابة ورفع الجاهزية الجماعية تقلل فرص انتقال الخطر. وتختصر قنوات التعاون الوقت بين اكتشاف الحادث واحتوائه وهو فارق يحد من الخسائر ويحمي استمرارية الخدمات.

وتزداد أهمية المنظومة مع توسع التكنولوجيا المالية من المدفوعات الفورية والمحافظ الإلكترونية إلى الخدمات المصرفية المفتوحة والحوسبة السحابية. فهذه الأدوات تخفض كلفة الوصول إلى الخدمات وتفتح المجال أمام الشركات الناشئة لكنها تزيد نقاط الاتصال وتبادل البيانات ومخاطر الاحتيال وسرقة الهوية. لذلك البيئة الآمنة ليست عائقاً أمام الابتكار؛ إنها شرط لجذب الاستثمار واستدامته. فالشركة تحتاج إلى قواعد واضحة والمستخدم إلى حماية وشفافية والسوق إلى منافسة تقوم على الثقة.

ولا تكتمل الثقة بالأمن التقني وحده. فحوكمة البيانات تقتضي معرفة ما تجمعه المؤسسة ولماذا تستخدمه ومع من تشاركه وكم تحتفظ به ومن يستطيع الوصول إليه. وينبغي أن تُبنى الخصوصية في تصميم الخدمات. ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى كشف الاحتيال وتحليل المعاملات وتقييم المخاطر يصبح ضرورياً اختبار دقة النماذج وعدالتها وحماية بياناتها وتوثيق قراراتها وإتاحة المراجعة البشرية عندما تمس النتائج حقوق العملاء أو فرصهم الائتمانية. فالسرعة لا تبرر قراراً غامضاً والكفاءة لا تعفي المؤسسة من المساءلة.

وما يسعى اليه البنك المركزي هو تحويل التميز إلى أثر قابل للقياس: زمن أقصر لاكتشاف الحوادث واحتوائها واستعادة أسرع للخدمات واختبارات مستقلة وتدريب مستمر وتعاون أعمق بين الجهات الرقابية والمصارف ومزودي التكنولوجيا. فالجائزة بالنسبة للبنك المركزي حافزاً لتبادل الخبرات ورفع النضج لدى المؤسسات الأصغر لا إنجازاً محصوراً في المؤسسة الفائزة.

في النهاية لا تُقاس قوة البنك المركزي بعدد الأنظمة التي يحميها فقط بل بقدرته على بناء منظومة مالية تواصل العمل عند الاختبار وتحمي بيانات الناس وتتيح الابتكار دون التفريط بالثقة. والجائزة الذهبية محطة أما الإنجاز الأعمق فهو أن يشعر المواطن بأن أمواله وبياناته وخدماته محمية وأن يرى المستثمر بيئة مالية آمنة وقادرة على التطور. عندها يصبح الأمن السيبراني أكثر من دفاع عن الأنظمة؛ يصبح صناعة للثقة وحماية لفرص الاقتصاد واستثماراً في مستقبل الأردن الاقتصادي.