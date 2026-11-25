خبرني - بحث رئيس مجلس ادارة شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عبيد ياسين والمدير العام للشركة السيد عدي عبيدات مع السفير الإماراتي لدى المملكة الأردنية الهاشمية السيد سلطان الشامسي آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال لمدن الصناعية الأردنية، والتعريف بالمزايا والحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، بما يسهم في تعزيز استقطاب الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.



وأكدت الشركة في بيان أن الجانبان بحثا أهمية تعزيز الشراكات الاستثمارية بين الأردن والإمارات، مشيرين إلى ما تتمتع به المدن الصناعية الأردنية من مزايا تنافسية وبنية تحتية متطورة وخدمات متكاملة وحوافز استثمارية، تجعلها وجهة جاذبة للمشاريع الصناعية النوعية، وتسهم في تمكين المستثمرين من التوسع والنفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية حيث تحتضن نحو 1000 شركة صناعية، بحجم استثمارات تجاوز 3 مليارات دينار، وفرت ما يقارب 64 ألف فرصة عمل، بما يعكس دورها المحوري في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص العمل في مختلف محافظات المملكة.

يذكر أن الزيارة تأتي في إطار جهود شركة المدن الصناعية الأردنية لتوسيع شبكة علاقاتها الاستثمارية وتعزيز حضورها على خارطة الاستثمار الإقليمي، واستقطاب استثمارات نوعية تسهم في دعم التنمية الصناعية والاقتصادية في المملكة.