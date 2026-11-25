خبرني - طرحت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عطاء تنظيم وإدارة عمل الشاحنات المتعاقدة مع الوزارة، لنقل الحبوب والبضائع من منطقة العقبة إلى جميع المستودعات والصوامع والمطاحن داخل المملكة.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك، إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 70 دينارا غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعة الثانية من بعد ظهر الاثنين 14 كانون الأول المقبل.

واشترطت الوزارة عند الشراء، إحضار صورة عن رخصة المهن سارية المفعول وصورة عن السجل التجاري وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة أو غرفة الصناعة سارية المفعول.