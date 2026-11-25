خبرني - وفيَّات اليوم الأربعاء، 25-11-2026:
- أسامة أبو صوفة
- أمين خالد موسى زيادة
- اسماعيل احمد قصقص
- بلال ابو الرز
- جمال عبدالقادر الصنابره
- حليمة الثوابتة
- حنا متري البرامكي
- راجي جليل عيسى قرموط
- سامي منير سالم أبو خضر
- سميرة دقامسة
- سهام علي خليل طعاني
- طارق رضوان سليمان الزبون
- عمر ابراهيم الصليبي البلاونه
- فالح نهار جوهر المهيدات
- محمد سليمان الدبعي الحياصات
- محمد عيسى حسين الوردات
- منار علي عبدالحميد بني مصطفى
- منال صبحي شنابلة
- نائل اللوزي
- نجاح أحمد عامر الهريني
- هدى منصور خطار البشابشة
-وفاء صالح العمايرة
- وليد شحاده العمايره
- يحيى تيسير توفيق حمدان
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .