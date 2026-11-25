خبرني - وفيَّات اليوم الأربعاء، 25-11-2026:

- أسامة أبو صوفة

- أمين خالد موسى زيادة

- اسماعيل احمد قصقص

- بلال ابو الرز

- جمال عبدالقادر الصنابره

- حليمة الثوابتة

- حنا متري البرامكي

- راجي جليل عيسى قرموط

- سامي منير سالم أبو خضر

- سميرة دقامسة

- سهام علي خليل طعاني

- طارق رضوان سليمان الزبون

- عمر ابراهيم الصليبي البلاونه

- فالح نهار جوهر المهيدات

- محمد سليمان الدبعي الحياصات

- محمد عيسى حسين الوردات

- منار علي عبدالحميد بني مصطفى

- منال صبحي شنابلة

- نائل اللوزي

- نجاح أحمد عامر الهريني

- هدى منصور خطار البشابشة

-وفاء صالح العمايرة

- وليد شحاده العمايره

- يحيى تيسير توفيق حمدان

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .