خبرني - أصدرت محكمة أمن الدولة صباح اليوم الأربعاء الموافق 25/11/2026 قرارها القاضي بإعدام المجرم منفذ العمل الإرهابي بالاعتداء على مرتبات الأمن العام في عمان والذي أدى إلى استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز عبدالله العنانزة بتاريخ 5/11/2026 بعد أن قررت تجريمه بالجريمتين التاليتين:

القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة (7/ب/1) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2) من ذات القانون.

القيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح خلافاً لأحكام المادة ( 7/ب/3 ) من قانون منع الإرهاب رقم ( 55 ) لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة ( 2 ) من ذات القانون.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي الصادر عن محكمة أمن الدولة قابلاً للتمييز ومميزاً بحكم القانون أمام محكمة التمييز.