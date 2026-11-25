خبرني - أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حجب مجموعة كبيرة من المواقع الإلكترونية، وصل عددها إلى ما يقرب من 6 آلاف موقع إلكتروني، مؤكدة بأنها ليست الجهة التي تتخذ قرار الحجب.

وأضافت الهيئة، بخصوص طبيعة المواقع المحجوبة، أنها تتنوع بين مواقع صحفية غير مرخصة، ومواقع تقرصن المحتوى الرياضي، ومواقع احتيالية أو إباحية.

ولفتت الهيئة إلى أن الحجب يأتي استجابة للأوامر القضائية والإدارية التي ترد من الجهات المختصة.

وأشارت إلى أنها قامت بتنفيذ الطلبات التي ترد من الجهات المعنية، ومنها هيئة تنظيم النقل البري، لحجب ما يقرب من 60 تطبيق خدمات نقل مخالف، وذلك من خلال توجيه شركات الاتصالات لتنفيذ الحجب على شبكاتها.

ولدى سؤال الهيئة عن عدد التطبيقات المحجوبة في الأردن، وما دورها في حجب تطبيق "تلغرام"، قالت الهيئة إنه فيما يتعلق بحجب المواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي في المملكة، فإن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ليست الجهة التي تتخذ قرارات الحجب، وإنما تصدر هذه القرارات عن الجهات الرسمية المختصة وفق الأطر القانونية النافذة.

وتابعت: "يتمثل دور الهيئة في هذا الشأن في مخاطبة شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت لتنفيذ قرارات الحجب الواردة إليها من الجهات المختصة، ومتابعة التزامهم بتنفيذها، وينطبق ذلك على تطبيق تلغرام وغيره من التطبيقات التي تصدر بشأنها قرارات بالحجب".



وبخصوص آلية الحجب، قالت إن شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت يتولون تنفيذها على شبكاتهم باستخدام الوسائل والإجراءات الفنية المناسبة، وفقا لطبيعة التطبيق وخصائصه التقنية.

وأوقف الأردن مؤقتا خدمات منصة "تيك توك" في 16 كانون الأول من2022 ؛ بعد إساءة استخدامه، وعدم تعامل المنصة مع منشورات تحرض على العنف ودعوات الفوضى".

كما أعلنت مديرية الأمن العام، في تشرين الثاني 2026 ، حجب تطبيق تلغرام في الأردن، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن الرقمي وحماية المستخدمين، والحد من المخاطر والممارسات المخالفة للقانون المرتبطة باستخدام المنصات الرقمية.