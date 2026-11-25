كيف نحمي عقول أطفالنا من التطرف؟ وهل تبدأ الوقاية من الإرهاب قبل أن تظهر الأفكار المتطرفة؟

إن تربية الأطفال ليست مجرد عملية تعليمية تهدف إلى اكتساب المهارات والمعارف، بل هي عملية بناء إنسان قادر على التفكير، والتمييز، والتعاطف، واحترام الاختلاف، واتخاذ القرارات بصورة واعية ومسؤولة.

وفي عالم تتسارع فيه المعلومات، وتتداخل فيه التأثيرات الأسرية والاجتماعية والإعلامية والرقمية، أصبحت حماية الأطفال من التطرف الفكري والسلوكي مسؤولية تربوية ونفسية ومجتمعية مشتركة.

فالتطرف لا يبدأ بالضرورة بسلوك عنيف، ولا يولد الطفل حاملاً أفكاراً متطرفة، وإنما قد تتشكل بعض أنماط التفكير الإقصائي والعدائي تدريجياً من خلال التنشئة، والتجارب النفسية، والبيئة المحيطة، والتعرض للمحتوى التحريضي، واستغلال الاحتياجات الإنسانية والنفسية.

ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس فقط: كيف نمنع الطفل من الانجراف نحو التطرف؟ بل: كيف نبني طفلاً يمتلك مناعة نفسية وفكرية تجعله قادراً على مقاومة الاستقطاب والتلاعب والتجنيد؟

أولاً: التفسير النفسي – لماذا قد ينجذب بعض الأطفال واليافعين إلى الفكر المتطرف؟

من منظور علم النفس، لا يمكن تفسير التطرف بعامل واحد، ولا يصح اعتبار كل طفل يعاني من الغضب أو العزلة أو التمرد مشروعاً لشخص متطرف.

لكن هناك مجموعة من الاحتياجات النفسية التي قد تستغلها الجماعات المتطرفة، وأبرزها:

1. الحاجة إلى الانتماء والقبول

يحتاج الطفل إلى الشعور بأنه محبوب ومقبول وله مكانة داخل الأسرة والمجتمع. وعندما يعيش الرفض أو التنمر أو الإقصاء أو التفكك الأسري، قد يبحث عن جماعة تمنحه شعوراً بالانتماء والهوية والقيمة.

وقد تستغل بعض الجماعات هذه الحاجة من خلال تقديم صورة زائفة عن الأسرة البديلة أو الأخوة أو البطولة أو الرسالة العظيمة.

1. الحاجة إلى الهوية وتقدير الذات

خصوصاً في مرحلة المراهقة، يبدأ الإنسان بطرح أسئلة جوهرية:

* من أنا؟

* ما قيمتي؟

* أين أنتمي؟

* ما الذي يجعلني مختلفاً ومميزاً؟

* هل لي تأثير في العالم؟

إذا لم يجد المراهق مساحة آمنة لاكتشاف هويته والتعبير عن آرائه، فقد يصبح أكثر قابلية للانجذاب إلى الأفكار التي تقدم له إجابات قطعية وسريعة، وتمنحه شعوراً زائفاً بالتفوق والتميز.

1. الغضب والشعور بالظلم

قد تتحول الخبرات المؤلمة، مثل التعرض للعنف أو التمييز أو الإهانة أو مشاهدة المعاناة، إلى مشاعر غضب وإحباط.

والمشكلة ليست في شعور الطفل بالغضب، فالغضب انفعال إنساني طبيعي، وإنما في الطريقة التي يتعلم بها تفسير هذا الغضب والتعامل معه.

فعندما يُلقَّن الطفل أن العنف هو الوسيلة الوحيدة لاستعادة الكرامة أو تحقيق العدالة، يصبح أكثر عرضة لتبني أنماط تفكير تبرر إيذاء الآخرين.

ثانياً: التفسير العصبي – ماذا يحدث في دماغ الطفل والمراهق؟

لفهم قابلية بعض اليافعين للتأثر بالأفكار المتطرفة، لا بد من فهم طبيعة نمو الدماغ.

يمر الدماغ خلال الطفولة والمراهقة بتغيرات عصبية ووظيفية مهمة، ولا سيما في المناطق المسؤولة عن تنظيم الانفعالات واتخاذ القرارات والتحكم بالاندفاع.

ومن أبرز هذه المناطق:

* القشرة الجبهية الأمامية (Prefrontal Cortex): مسؤولة عن التخطيط، وتقييم العواقب، وضبط الاندفاع، والتفكير النقدي.

* الجهاز الحوفي (Limbic System): يشارك في معالجة الانفعالات والدوافع والمكافأة.

* شبكات المكافأة والتحفيز: تساهم في تعزيز السلوكيات التي تمنح الإنسان الشعور بالقبول أو التقدير أو الإثارة.

في مرحلة المراهقة، تستمر هذه الأنظمة في التطور والتكامل، وقد تتأثر القرارات بدرجة أكبر بالمكافأة الفورية وضغط الأقران والمشاعر القوية.

وهذا لا يعني أن المراهق غير قادر على التفكير العقلاني، بل يعني أنه يحتاج إلى فرص تدريبية وتربوية متكررة لتطوير مهارات التنظيم الانفعالي والتفكير قبل التصرف.

وهنا تظهر أهمية التربية العصبية الواعية:

عندما نعلم الطفل كيف يتوقف قبل أن يتصرف، وكيف يسأل قبل أن يصدق، وكيف يناقش قبل أن يحكم، فنحن لا نقدم له نصائح أخلاقية فقط، بل نساعده على تطوير مهارات معرفية وتنظيمية يحتاجها طوال حياته.

ثالثاً: الأسرة هي خط الدفاع الأول

تبدأ الوقاية من التطرف داخل المنزل، من خلال طبيعة العلاقة بين الطفل ووالديه، وليس من خلال المراقبة والعقاب وحدهما.

هناك فرق كبير بين طفل يخاف من والديه وطفل يشعر بالأمان معهما.

فالطفل الذي يستطيع مناقشة أفكاره وأسئلته ومخاوفه دون خوف من السخرية أو الإهانة، يمتلك فرصة أفضل لطلب المساعدة عندما يواجه محتوى مضللاً أو تحريضياً.

ومن أهم الممارسات الأسرية:

* بناء علاقة قائمة على الحوار والاحتواء، وليس الأوامر فقط.

* تعليم الطفل احترام الاختلاف في الدين والثقافة والرأي.

* تجنب استخدام الإهانة والعنف والتخويف في التربية.

* عدم تحويل الاختلافات الاجتماعية أو الدينية إلى مبررات للكراهية.

* تعليم الطفل أن القوة الحقيقية في ضبط النفس، وليست في إيذاء الآخرين.

* الإصغاء إلى أسئلته حتى عندما تكون حساسة أو غير مريحة.

* مراقبة البيئة الرقمية التي يتعرض لها دون انتهاك خصوصيته أو تحويل العلاقة إلى علاقة تجسس وخوف.

ومن الأخطاء التربوية الخطيرة أن نطالب الطفل بالتسامح بينما يشاهد في المنزل الإهانة والتنمر والتحقير والعنف.

فالطفل يتعلم من النموذج الذي يراه أكثر مما يتعلم من التعليمات التي يسمعها.

رابعاً: المدرسة ودورها في الوقاية من التطرف

المدرسة ليست مكاناً لنقل المعرفة الأكاديمية فقط، بل بيئة أساسية لبناء الشخصية والوعي الاجتماعي.

وقد أكدت منظمة اليونسكو أهمية توظيف التعليم في الوقاية من التطرف العنيف، من خلال التفكير النقدي، والحوار، والتربية على المواطنة، واحترام التنوع، وتعزيز البيئة التعليمية الشاملة.

ومن المهم أن تتضمن البيئة المدرسية:

* تعليم التفكير النقدي والتحقق من المعلومات.

* تعزيز الذكاء العاطفي والاجتماعي.

* تدريب الطلبة على حل النزاعات دون عنف.

* مكافحة التنمر والإقصاء والتمييز.

* تشجيع العمل الجماعي والتطوع والمبادرات المجتمعية.

* توفير مرشدين نفسيين مؤهلين للاستماع إلى الطلبة ومساندتهم.

فالطالب الذي يشعر بأنه مرئي ومسموع ومحترم داخل مدرسته، يجد مساحة صحية للانتماء والمشاركة بدلاً من البحث عن بدائل قد تستغل احتياجاته.

خامساً: التطرف في العصر الرقمي – الخطر الذي يدخل إلى غرفة الطفل

لم تعد عملية تشكيل وعي الأطفال مقتصرة على الأسرة والمدرسة والأصدقاء.

فالطفل اليوم يعيش في عالم رقمي مفتوح، يتعرض فيه لمقاطع الفيديو، والألعاب الإلكترونية، والمجموعات الرقمية، والمؤثرين، والمحتوى الذي قد يتضمن خطاب كراهية أو تحريضاً أو تمجيداً للعنف.

وقد تستغل بعض الجهات هذا العالم لبناء علاقات تدريجية مع الأطفال واليافعين، واستثمار فضولهم أو شعورهم بالوحدة أو حاجتهم إلى التقدير.

ومن المهم الانتباه إلى أن الاستخدام المكثف للإنترنت أو ممارسة ألعاب معينة لا يعني بحد ذاته وجود تطرف.

لكن على الأهل الانتباه إلى التغيرات السلوكية المفاجئة، مثل:

* الانسحاب الاجتماعي غير المعتاد.

* تبني خطاب عدائي متكرر تجاه فئات من الناس.

* تبرير إيذاء الآخرين أو تجريدهم من إنسانيتهم.

* تمجيد العنف بوصفه بطولة أو حلاً للمشكلات.

* الانشغال بمحتوى تحريضي أو تمجيد جماعات عنيفة.

* إخفاء علاقات رقمية مثيرة للقلق أو تلقي تعليمات من أشخاص مجهولين.

هذه المؤشرات ليست تشخيصاً للتطرف، ولا ينبغي التعامل معها منفردة كدليل على التجنيد؛ بل تستدعي الفهم والحوار والتقييم المهني عند الحاجة.

سادساً: كيف يتحول التطرف من مشكلة فردية إلى ظاهرة مجتمعية؟

من الخطأ اختزال التطرف والإرهاب في شخصية الفرد أو أسرته فقط؛ فهناك عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية قد تتداخل في تشكيل البيئات التي تسمح بانتشار الأفكار المتطرفة.

ومن هذه العوامل:

1. التفكك الاجتماعي: ضعف الروابط الأسرية والمجتمعية وغياب الشعور بالانتماء.

2. الإقصاء والتمييز: عندما يشعر الطفل أو الشاب بأنه أقل قيمة أو أنه غير مقبول في محيطه.

3. ضعف الثقافة الحوارية: المجتمعات التي لا تسمح بالاختلاف وتعتبر السؤال أو النقد تهديداً، قد تضعف فيها مهارات التفكير المستقل.

4. غياب الفرص: الحرمان من التعليم الجيد والمشاركة والفرص الاقتصادية قد يعزز مشاعر الإحباط وانعدام الأمل، وإن لم يكن الفقر أو البطالة سبباً حتمياً للتطرف.

5. تطبيع العنف: عندما يصبح العنف وسيلة مقبولة لحل الخلافات داخل الأسرة أو المدرسة أو المجتمع، فإن الطفل قد يتعلم أن القوة تسبق الحوار وأن الإيذاء وسيلة مشروعة لفرض الرأي.

وتشير الأدبيات الدولية إلى أن الوقاية الفعالة تحتاج إلى معالجة العوامل الفردية والاجتماعية والمؤسسية معاً، وليس الاكتفاء بالحلول الأمنية وحدها.

سابعاً: كيف نربي طفلاً يمتلك مناعة نفسية وفكرية ضد التطرف؟

المناعة الفكرية لا تعني أن نربي طفلاً يردد أفكارنا دون نقاش، وإنما أن نربي إنساناً يستطيع التفكير باستقلالية، ومراجعة قناعاته، واحترام كرامة الآخرين.

وهناك سبعة مرتكزات أساسية:

1. التربية على التفكير النقدي: علموا الطفل أن يسأل: من قال هذه المعلومة؟ ما مصدرها؟ هل توجد وجهات نظر أخرى؟ وهل الدليل كافٍ لتصديقها؟

2. التربية على التعاطف: ساعدوه على فهم مشاعر الآخرين، وأن اختلاف الإنسان معه لا يسلب الآخر حقوقه أو كرامته.

3. التربية على إدارة الغضب: علموه أن يشعر بالغضب دون أن يتحول غضبه إلى عدوان.

4. تعزيز الهوية المتوازنة: اجعلوا الطفل فخوراً بهويته وانتمائه، دون أن يشعر بأن عليه كراهية الآخرين ليحافظ على هويته.

5. تعليم الاختلاف الآمن: ليس مطلوباً أن نتفق جميعاً، ولكن المطلوب أن نختلف دون تخوين أو إقصاء أو عنف.

6. بناء الشعور بالإنجاز: امنحوا الأطفال فرصاً للمشاركة والتطوع والإبداع وتحمل المسؤولية، حتى يشعروا بأن لهم دوراً حقيقياً في المجتمع.

7. توفير الأمان النفسي: الطفل الذي يجد من يسمعه ويحتويه ويأخذ مشكلاته بجدية، يكون لديه مصدر دعم صحي عندما يتعرض للتضليل أو الاستغلال.

وهذه المرتكزات تتوافق مع توجهات اليونسكو والأمم المتحدة في بناء قدرة الأطفال على الصمود من خلال الكفاءة الشخصية، والروابط الاجتماعية، والتفكير النقدي، والتعاطف، والمشاركة المجتمعية.

ثامناً: متى يجب أن نقلق؟ وكيف نتعامل مع المؤشرات المبكرة؟

من المهم التمييز بين التمرد الطبيعي في مرحلة المراهقة، وبين التغيرات السلوكية والفكرية التي تستدعي الانتباه.

فليس كل طفل غاضب متطرفاً، وليس كل مراهق يطرح أسئلة دينية أو سياسية أو اجتماعية مثيراً للقلق.

لكن عندما نلاحظ مجموعة من التغيرات المستمرة والمتزامنة، خصوصاً إذا تضمنت تمجيد العنف أو تبريره أو التواصل مع جهات تحريضية، فمن الضروري التعامل معها بجدية.

ما الذي ينبغي على الأسرة فعله؟

* تجنب المواجهة العنيفة والاتهامات المباشرة.

* الاستماع إلى الطفل ومحاولة فهم مصادر أفكاره ومشاعره.

* عدم السخرية من معتقداته أو الدخول معه في صراع لإثبات السلطة.

* تعزيز التواصل مع المدرسة والمرشد النفسي عند الحاجة.

* الاستعانة بأخصائي نفسي مؤهل لتقييم الحالة وفهم العوامل الكامنة وراء التغيرات.

* إذا ظهرت تهديدات جدية أو نية فعلية لإيذاء الآخرين، يجب إعطاء الأولوية للسلامة وطلب المساعدة المختصة والجهات المعنية فوراً.

الهدف ليس وصم الطفل أو معاقبته على أفكاره، بل فهم ما يحدث مبكراً وحمايته وحماية الآخرين.

تاسعاً: مسؤولية المجتمع والإعلام والمؤسسات

لا تستطيع الأسرة وحدها مواجهة ظاهرة تتشكل عبر منظومة واسعة من التأثيرات.

لذلك لا بد من تكامل الأدوار:

* الإعلام: تقديم خطاب مسؤول يعزز الوعي ويرفض التحريض وخطاب الكراهية، دون نشر المواد الدعائية للجماعات المتطرفة أو إعادة إنتاجها.

* المؤسسات الدينية والتربوية: تعزيز الفهم المسؤول للقيم الإنسانية، والتسامح، واحترام الحياة وكرامة الإنسان.

* المؤسسات التعليمية: توفير برامج للوقاية النفسية والاجتماعية، ومكافحة التنمر والإقصاء.

* المؤسسات الحكومية: توفير الحماية للأطفال المعرضين للاستغلال، وتعزيز فرص التعليم والمشاركة والعدالة.

* مؤسسات المجتمع المدني: توفير مساحات آمنة للشباب للمشاركة والتعبير والعمل التطوعي والإبداع.

عاشراً: رسالة تربوية ونفسية للمربين والآباء

هناك مجموعة من الرسائل التي يجب أن تصل إلى كل أسرة:

* لا تربوا أطفالكم على الطاعة العمياء، بل على الوعي والمسؤولية.

* لا تجعلوا الخوف وسيلة التربية الأساسية، بل اجعلوا الحوار وسيلتكم لبناء الثقة.

* لا تعاقبوا الطفل لأنه يسأل، بل علموه كيف يبحث عن إجابة موثوقة.

* لا تربطوا القوة بالعدوان، بل بالقدرة على ضبط النفس.

* لا تجعلوا الاختلاف عدواً، بل فرصة للتعلم.

* لا تكتفوا بمراقبة سلوك الطفل، بل افهموا احتياجاته النفسية والاجتماعية.

* لا تنتظروا ظهور السلوك العنيف حتى تبدأوا بالتربية الوقائية.

فالوقاية من الإرهاب تبدأ من الطفولة

إن مواجهة التطرف والإرهاب لا تبدأ فقط بملاحقة الأفكار المتطرفة بعد انتشارها، بل تبدأ ببناء إنسان يمتلك الوعي والاتزان النفسي والقدرة على التفكير المستقل واحترام الآخر.

ومن منظور الصحة النفسية والعصبية والمجتمعية، فإن الاستثمار الحقيقي في حماية الأجيال لا يكون بتربية أطفال يخافون من السؤال أو الاختلاف، وإنما بتربية أطفال يعرفون كيف يفكرون، وكيف ينظمون انفعالاتهم، وكيف يميزون بين الحقائق والتضليل، وكيف يعبرون عن غضبهم دون إيذاء الآخرين.

فالطفل الذي نمنحه الحب دون تدليل، والحدود دون قسوة، والحرية دون فوضى، والانتماء دون إقصاء، والحوار دون تخويف؛ نساعده على بناء شخصية أكثر اتزاناً وقدرة على مقاومة الاستغلال الفكري والنفسي.

والإرهاب لا يُواجَه فقط بالقوانين والإجراءات الأمنية، بل أيضاً بالتربية الواعية، والعدالة الاجتماعية، والصحة النفسية، والتعليم، وتعزيز كرامة الإنسان.

لأننا عندما نبني وعياً يحترم الحياة، فإننا لا نحمي طفلاً واحداً فحسب، بل نساهم في حماية مجتمع بأكمله.



ملاحظة مهمة : من المهم عدم تقديم التطرف بوصفه نتيجة حتمية للعنف الأسري أو التفكك أو الفقر أو الاضطرابات النفسية؛ فلا يوجد مسار نفسي واحد يؤدي إلى التطرف، ولا يوجد تشخيص نفسي يجعل صاحبه إرهابياً. الوقاية العلمية تقوم على فهم عوامل الخطورة والحماية دون وصم الأطفال أو المجتمعات.