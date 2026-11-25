خبرني - أطلق الاتحاد من أجل المتوسط أجندة إقليمية لتمكين رائدات الأعمال في القطاعين الزراعي والغذائي في 7 دول، بينها الأردن، خلال الفترة 2027-2030، بهدف تعزيز وصول النساء إلى التمويل والابتكار والأسواق المحلية والدولية، وزيادة مساهمتهن في النشاط الاقتصادي.

وجاء إطلاق الأجندة خلال فعاليات المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط، في مدينة برشلونة الإسبانية، وتشمل إلى جانب الأردن كلا من مصر والمغرب وتونس ولبنان وفلسطين والجزائر.

وحددت الأجندة 8 مجالات ذات أولوية؛ أبرزها تعزيز التنسيق المؤسسي، وتطوير أدوات التمويل والاستثمار، وتحويل مخرجات البحث العلمي والابتكار إلى تطبيقات تجارية، وتسهيل الوصول إلى الأسواق، وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لرائدات الأعمال في المناطق الريفية.

واستند إعداد الأجندة إلى مراجعة أكثر من 120 وثيقة تتعلق بالسياسات والبرامج والتقارير القطاعية، إضافة إلى مشاورات مع 35 من صناع السياسات والخبراء ورائدات الأعمال ومقدمي خدمات دعم المشاريع في الدول السبع.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الاتحاد، فإن المشاريع التي تقودها النساء في القطاعين الزراعي والغذائي لا تزال تعمل بدون إمكاناتها الإنتاجية، نتيجة ضعف التنسيق بين المؤسسات المعنية بتقديم التمويل والدعم الفني والبحث العلمي والوصول إلى الأسواق، وليس بسبب عدم جدوى تلك المشاريع.

- الأردن ضمن أولويات التنفيذ

وحددت مجموعات العمل من الأردن ولبنان وفلسطين الربع الأخير من عام 2027 موعدا مستهدفا لوضع الالتزامات الوطنية الأولية المتعلقة بتنسيق دعم المشاريع التي تقودها النساء.

وتقترح الأجندة تحديد جهة وطنية في كل دولة مشاركة لتنسيق جهود المؤسسات الحكومية والتمويلية والبحثية، بما يضمن استمرارية دعم المشاريع منذ تأسيسها وتسجيلها وحتى وصول منتجاتها إلى الأسواق.

- أدوات تمويل جديدة

وتتضمن الأجندة مقترحات لتطوير التمويل الموسمي، وتمويل المعدات، وضمانات القروض، والتمويل المختلط، إلى جانب مراجعة متطلبات الضمانات والتمويل المشترك التي قد تحد من قدرة النساء على الحصول على التمويل.

كما تقترح دراسة جدوى إنشاء آلية للتمويل التعاوني تتيح للمشاريع تجميع أصولها للحصول على التمويل، وصندوق طوارئ مشترك لمواجهة الخسائر الناجمة عن الجفاف أو تلف المحاصيل أو انهيار الأسعار.

وتستهدف الأجندة بحلول عام 2028 تكييف أداتين تمويليتين على الأقل بما يتناسب مع دورات التدفقات النقدية الزراعية والضمانات المتاحة للمشاريع التي تقودها النساء، وتفعيل مسارات للوصول إلى الأسواق في 3 دول على الأقل، وجمع بيانات تطور المشاريع في 4 دول على الأقل.

وبحلول عام 2030، تستهدف الأجندة إدماج أدوات الدعم الثماني ذات الأولوية ضمن البرامج الحكومية وبرامج المؤسسات الشريكة، بما يضمن استدامتها وعدم ارتباطها بتمويل المشاريع المؤقتة، وتعزيز وصول الدول المشاركة إلى مؤسسات التمويل التنموي والأسواق الدولية.

وبالتوازي مع إطلاق الأجندة، أطلق الاتحاد منصة رقمية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، لتعزيز وصول النساء إلى الخدمات والفرص التمويلية في دول جنوب المتوسط، من خلال تبادل المعرفة وبناء القدرات ونشر الممارسات الناجحة.

وقال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فادي حاج علي، إن فجوة كبيرة لا تزال قائمة بين الإصلاحات التشريعية والمؤسسية المتعلقة بتمكين المرأة وتنفيذها على أرض الواقع، مؤكدا أهمية تعزيز القيادة الاقتصادية للمرأة وتحويل الالتزامات الإقليمية إلى سياسات وطنية فاعلة.

وتأتي هذه المبادرات ضمن التحضيرات لعقد المؤتمر الوزاري السادس لتعزيز دور المرأة في المجتمع، فيما يعمل الاتحاد على استكمال تقريره الثاني بشأن التقدم في المساواة بين الجنسين.