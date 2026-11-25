خبرني - شهدت محافظة أسوان، جنوب مصر، الثلاثاء، حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، ما أسفر عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين، بينهم أطفال.

في التفاصيل، تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغاً بوقوع التصادم عند الكيلو 110 على طريق أبو سمبل البري، حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعياته.

وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة.

في الوقت نفسه، نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى، ووُضعت تحت تصرف جهات التحقيق.



وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث أدى إلى وفاة 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين.

فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات المطلوبة.

في الوقت نفسه، نُقلت جثامين المتوفين إلى مشرحة المستشفى، ووُضعت تحت تصرف جهات التحقيق.