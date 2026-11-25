خبرني - استشهد أربعة فلسطينيين، هم أب وأم وطفلاهما، اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي استهدف شقة سكنية غربي مدينة غزة. وقال ناشطون وشهود عيان إنّ الشهداء هم محمد ماجد أبو العوف (48 عاماً)، وزوجته نوره عزات أبو العوف (42 عاماً) وابنتاه يسرى (15 عاماً) وجنى (13 عاماً). يأتي ذلك غداة يوم دامٍ شهده قطاع غزة حيث استشهد تسعة فلسطينيين في غارات إسرائيلية.

واستشهد، أمس الثلاثاء، رئيس جهاز الأمن الداخلي في حكومة غزة نعيم أبو نحل في غارة إسرائيلية استهدفته غربي مدينة غزة، وجرى تشييع جثمانه في حشد جماهيري بمخيم الشاطئ للاجئين. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد قال أمس، إن قوات الاحتلال ارتكبت 6,405 خروق لاتفاق وقف إطلاق النار، منذ دخوله حيز التنفيذ قبل 410 أيام، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان عممه على وسائل الإعلام، إن الخروق الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد 1,690 فلسطينياً وإصابة 6,120 آخرين، إلى جانب اعتقال 223 فلسطينياً، وسط استمرار التنصل من الالتزامات الواردة في البروتوكول الإنساني الملحق بالاتفاق. وأوضح المكتب أن الاحتلال سمح بإدخال 80,937 شاحنة فقط إلى قطاع غزة، من أصل 246 ألف شاحنة كان يفترض دخولها منذ بدء الاتفاق، بنسبة التزام لم تتجاوز 32%، مبيناً أن هذا النقص في إدخال الشاحنات يفاقم الأزمة الإنسانية ويحرم أكثر من 2.4 مليون فلسطيني من أبسط مقومات الحياة، والاحتياجات الأساسية للإغاثة والإيواء.