خبرني - أعاد مارك إبستين، شقيق رجل الأعمال الأمريكي جيفري إبستين، إثارة الشكوك بشأن ملابسات وفاة شقيقه داخل سجنه بنيويورك في 10 أغسطس/آب 2019، أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي، مستندا إلى ما وصفه بتناقضات جوهرية في نتائج التشريح وتسجيلات كاميرات المراقبة.

وبحسب مجلة "نيوزويك" الأمريكية، اكتسبت شكوك مارك زخما جديدا عقب مراجعة جنائية أجراها مايكل فريمان، رئيس تحرير مجلة "الطب الشرعي والقانوني"، خلص فيها إلى أن الإصابات التي لحقت بإبستين ترجّح تعرضه للقتل، خلافا للرواية الرسمية التي صنفت وفاته انتحارا شنقا.

وفي مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني، استعرض مارك 3 نقاط قال إنها تتعارض مع الأسس التي استند إليها التفسير الرسمي لوفاة شقيقه.

أُجري تشريح جثة إبستين في 11 أغسطس/آب 2019، على يد الطبيبة الشرعية كريستين رومان، وبحضور الخبير المستقل مايكل بادن، الذي استعانت به الأسرة لمتابعة الإجراءات.

ويروي مارك أن الطبيبين أبلغاه حينها بتعذر الجزم بأن الوفاة ناجمة عن الانتحار، بعدما بدت الإصابات أقرب إلى القتل، فيما ظل سبب الوفاة وتصنيفها في الشهادة الأولية تحت بند "قيدَ مزيد من الدراسة".

غير أن كبيرة الأطباء الشرعيين في نيويورك آنذاك، باربرا سامبسون، حسمت الوفاة لاحقا باعتبارها انتحارا، وهو استنتاج تؤكد تمسكها به، رغم اعتراضات الأسرة.

وتشير "نيوزويك" إلى أن الوصف الأولي لجثة إبستين أفاد بخلوها من الإصابات، باستثناء العلامة التي خلّفها الرباط حول عنقه.

لكن المراجعة التي أجراها فريمان بالتعاون مع خبير الطب الشرعي أندرس إريكسون، بالاستناد إلى صور التشريح ونمذجة ثلاثية الأبعاد، كشفت -وفق تقديرهما- عن إصابات إضافية، بينها نزيف عميق في الكتف الأيسر، وإصابات في الوجه رأى الباحثون أنها قد تكون ناجمة عن ضربات، وعلامات فسروها بأنها قد تكون خدوش أظافر فوق موضع الرباط.

ويرى فريمان أن طبيعة هذه الإصابات ومواضعها، فضلا عن انخفاض أثر الرباط حول العنق، تجعل فرضية الخنق من الخلف أرجح من الانتحار شنقا.

أما موضع الاعتراض الثالث، فيتعلق بتصريحات وزير العدل الأمريكي الأسبق بيل بار، الذي أكد أن تسجيلات المراقبة لم تُظهر دخول أي شخص إلى القسم الذي احتُجز فيه إبستين أو خروجه منه ليلة وفاته.

ويشكك مارك في هذا الاستنتاج، موضحا أن الكاميرا لم تكن تُظهر باب القسم أصلا، وأن جزءا من الدرج المؤدي إليه يقع خارج نطاق التصوير، مما يجعل الجزم بعدم مرور أحد أمرا غير ممكن.

وتضيف المجلة أن تسجيلات أفرجت عنها وزارة العدل صورت ما يبدو أنه شخص يرتدي ملابس برتقالية يصعد الدرج باتجاه القسم، فيما وصفه سجل لمكتب التحقيقات الفدرالي بأنه "ربما أحد السجناء"، دون التوصل إلى تحديد قاطع لهويته.

ورغم إصرار مارك على أن هذه المعطيات تعزز اعتقاده بأن شقيقه قُتل، فإن الشكوك والمراجعة الجنائية الجديدة لم تفضِ حتى الآن إلى تعديل النتيجة الرسمية التي خلصت إلى وفاة إبستين منتحرا.