خبرني - في مؤشر مبكر على ملامح المعركة المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028، اختار حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شيبيرو فتح ملف السياسة الخارجية، موجهاً انتقادات حادة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

هذا وحمل شبيرو نتنياهو مسؤولية قيادة إسرائيل إلى "مسار خطير وعزلتها دولياً"، في موقف لم يستثن منه الرئيسين الأميركيين السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب، اللذين اتهمهما بعدم استخدام نفوذهما بما يكفي لكبح تحركات نتنياهو خلال حرب غزة.

فقد قال حاكم بنسلفانيا في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "نتنياهو قائد فاشل، وقاد إسرائيل إلى مسار خطير ومظلم ومعزول".



معركة مبكرة حول إسرائيل

ورغم عدم إعلان شيبيرو رسمياً اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، فإن مواقفه وتحركاته الأخيرة في ملفات السياسة الخارجية تعزز التكهنات بشأن دخوله السباق، وتفتح مبكراً باب المواجهة داخل الحزب الديمقراطي حول قضايا السياسة الخارجية، خصوصاً العلاقة مع إسرائيل، التي تشهد انقسامات متزايدة بين أجنحة الحزب.

فمن المرجح أن يكون موقف حاكم بنسلفانيا من إسرائيل أحد أبرز الملفات التي ستخضع للتدقيق إذا قرر خوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، خاصة في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها الجناح التقدمي داخل الحزب لإعادة النظر في التعاون الأمني الوثيق مع تل أبيب، أو حتى إنهائه، بعدما تسبب دعم بايدن لإسرائيل في تعميق الانقسامات الديمقراطية خلال انتخابات 2024.

فيما يحاول شيبيرو، الذي وصفه التقرير بأنه "يهودي ملتزم بتعاليم دينه"، الموازنة بين دفاعه عن التحالف الأميركي الإسرائيلي وانتقاداته لسياسات الحكومة الإسرائيلية؛ فهو يلتزم بقواعد الطعام اليهودية، وتلقى، شأنه شأن أطفاله الأربعة، تعليمه في مدارس يهودية، كما كتب في مذكراته أنه يعيش إيمانه الديني "بصوت عالٍ".



محاسبة نتنياهو

مع ذلك، دافع حاكم بنسلفانيا طويلاً عن حل الدولتين، لكنه اعتبر أن الطروحات التي تنكر حق إسرائيل في الوجود "تمهد الطريق أمام استمرار الحرب إلى أجل غير مسمى".

كما شدد شيبيرو على أن الطريقة التي ردت بها إسرائيل على هجمات السابع من أكتوبر "ألحقت أضراراً بمكانة الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة"، مؤكداً ضرورة محاسبة نتنياهو على سياساته في غزة، معتبراً أن بايدن وترامب لم يستخدما النفوذ الأميركي بصورة فعالة لضمان توظيف الأسلحة الأميركية بما يتوافق مع القيم الأميركية.



انتقادات لترامب في إيران وروسيا

لم تقتصر انتقادات شيبيرو على الملف الإسرائيلي، إذ دعا ترامب إلى إنهاء الحرب في إيران وإقالة وزير الدفاع بيت هيغسيث، متهماً الإدارة الأميركية بعدم امتلاك رؤية واضحة للخروج من الحرب. وقال: "قرر ترامب خوض الأمر بمفرده، ولم يشرح للشعب الأميركي أسباب إقدامه على ذلك، ومن الواضح أنه هو وهيغسيث وفانس لا يملكون أي فكرة عن كيفية الخروج من هذا المأزق".

كما وصف المفاوضات الأميركية مع روسيا بأنها "مصدر إحراج لبلادنا"، داعياً إلى تشديد القيود على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، في أعقاب فضيحة شركة "إنفيديا". وفي ما يتعلق بالحرب الأوكرانية، دعا شيبيرو إلى زيادة الدعم الأميركي لكييف بوتيرة سريعة، بالتوازي مع العمل على استعادة ثقة الحلفاء.

شيبيرو يدخل حسابات 2028

إلى ذلك، تزايد الحديث عن احتمالات ترشح شيبيرو للرئاسة خلال الأشهر الأخيرة، خصوصاً بعد المكاسب التي حققها الديمقراطيون على مستوى الولايات المتحدة في انتخابات التجديد النصفي، فضلاً عن فوزه بإعادة انتخابه حاكماً لبنسلفانيا هذا الشهر بفارق 22 نقطة مئوية، في ولاية محورية كانت قد صوتت لصالح ترامب في انتخابات 2024.

لكنه رغم ذلك أكد أنه لم يتخذ، هو وأفراد أسرته، قراراً بشأن مستقبله السياسي، رغم أن انخراطه المتزايد في ملفات السياسة الخارجية يعزز التكهنات بشأن استعداده لخوض السباق الرئاسي.

علماً بأن الحزب الديموقراطي أطلق الاثنين الماضي السباق إلى البيت الأبيض، معلناً عن خطط لتنظيم 12 مناظرة لاختيار مرشحهم لانتخابات عام 2028، سعياً للبناء على فوزهم الساحق في انتخابات منتصف الولاية. ومن المقرر إجراء المناظرة الأولى في حزيران/يونيو المقبل إيذاناً ببدء منافسة قد تشهد تزاحماً كبيراً لاختيار مرشح لمواجهة الجمهوريين، الذين يتعين عليهم اختيار خلف للرئيس دونالد ترامب الذي لا يحق له الترشح لولاية أخرى.