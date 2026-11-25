خبرني - أعلنت السلطات في شرق ليبيا أن جنديين ليبيين توفيا متأثرين بإصابتهما جراء الهجوم الذي أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه، واستهدف سفينتين روسيتين قبالة بنغازي وقال صدام حفتر، نائب قائد الجيش الوطني الليبي ونجل خليفة حفتر، في منشور على موقع فيسبوك، مساء الثلاثاء، "أنعى اليوم بكل الحزن والاعتزاز اثنين من أبطال قواتنا البحرية".

بدورها أعلنت القيادة العامة للجيش، وفاة عنصرين من القوات البحرية متأثرين بجراح أصيبا بها في الهجوم الأوكراني، الأحد الماضي، في ميناء بنغازي البحري.

كما أضاف الجيش أن رده سيأتي "في المكان والزمان المناسبين وبالوسائل المناسبة" عقب الهجوم.



زوارق مسيرة

وكان ميناء بنغازي قد شهد، فجر الأحد الماضي، هجوماً بزوارق مسيّرة استهدف السفينة الحربية الروسية "ميركوري" أثناء رسوها في القاعدة البحرية، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار جسيمة بها، قبل أن تظهر صور أقمار اصطناعية انقلابها وغرق جزء كبير منها. فيما أصيب 10 أشخاص على الأقل بينهم ليبيون وروس، في الهجوم.

من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، مسؤولية بلاده عن استهداف السفينة الروسية، قائلاً إن العملية نفذت باستخدام 7 مسيّرات بحرية أوكرانية الصنع. كما تحدث عن استهداف سفينة شحن روسية أخرى، اتهم موسكو باستخدامها في نقل الأسلحة.

إدانات ومخاوف

في حين أثار الهجوم موجة من الإدانات والمخاوف بشأن تداعيات استخدام الأراضي والمياه الليبية لتصفية الحسابات المرتبطة بالصراعات الدولية، وسط تحذيرات من جر البلاد إلى مواجهة لا تمثل طرفاً مباشراً فيها.

وحذر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، من أن تحركات مجموعات عسكرية منفردة قد تجر البلاد إلى الحرب الروسية الأوكرانية.

كما اعتبر الدبيبة أن استخدام المنشآت والمرافق الليبية في عمليات عسكرية خارجية يمثل خطراً على أمن البلاد وسيادتها.

هذا ودعت سلطات شرق البلاد إلى تحقيق دولي في انتشار عناصر أوكرانيين في الغرب الواقع تحت سلطة حكومة طرابلس، بعدما كانت الأمم المتحدة قد دعت إلى التحقيق في الضربات، قبل أن تتبناها كييف.