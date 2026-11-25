خبرني - كشف وليد الحتاملة، شقيق المواطن الأردني شادي الشرع الحتاملة، تفاصيل الحادثة التي أودت بحياة شقيقه في منطقة الحصن بمحافظة إربد، قائلاً إن خلافاً بدأ بمشادات عبر موقع "فيسبوك" تطور إلى قضية أمام القضاء، قبل أن ينتهي بواقعة دهس تعرض لها شقيقه أمام طفليه.

وأوضح الحتاملة أن الخلاف كان بسيطاً في بدايته، لكنه تصاعد حتى وصل إلى المحكمة، مشيراً إلى أن الأشخاص المتورطين في الحادثة، وفق روايته، ترصدوا لشقيقه بعد خروجه من إحدى جلسات المحكمة، ولاحقوه حتى وصوله إلى المكان الذي تعرض فيه للدهس.

وأضاف أن مركبة كان يستقلها أربعة أشخاص صدمت شقيقه، بينما كان برفقة طفليه، بعدما اشترى لهما بعض الحاجيات من أحد المحال المجاورة، لافتاً إلى نشر منشور عبر "فيسبوك" بعد دقائق من وقوع الحادثة.

من جهتها، تحدثت زوجة المتوفى، المعروفة باسم "أم عون"، عن اللحظات الصعبة التي تعيشها الأسرة منذ فقدان زوجها، ولا سيما طفليهما اللذين كانا برفقته وقت وقوع الحادثة، ومن بينهما طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وقالت إن أحد طفليها شاهد لحظة دهس والده، وروى لها ما جرى أمامه، مشيرة إلى أن الطفلين ما زالا يسألان عن والدهما، في ظل صعوبة استيعابهما غيابه.

وأضافت أن زوجها أبدى صباح يوم الحادثة شعوراً بالقلق والخوف، قبل أن يفارق الحياة إثر واقعة الدهس.

وطالب شقيق المتوفى وعائلته بمحاسبة جميع المتورطين في الحادثة، وإنزال أقصى العقوبات القانونية بحق من تثبت مسؤوليته، وصولاً إلى الإعدام، في ضوء ما تقول الأسرة إنه ترصد متعمد سبق واقعة الدهس.

وأكدت العائلة تمسكها بتحقيق العدالة وإنصاف شادي الحتاملة، وضمان حقوق طفليه، معربة عن ثقتها بالأجهزة الأمنية والقضاء.

وفي تطور متعلق بالقضية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق المركبة المتورطة في حادثة الدهس، وفق مصدر أمني، فيما تواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية.