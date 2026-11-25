خبرني - انشغل الإعلام الإسرائيلي خلال الساعات الماضية بكتاب حول عمليات استخباراتية في إيران، فيما تصدر اسم وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، حديث الإسرائيليين.

فقد نشر الوزير اليميني المتطرف كتاباً تحت عنوان "مجتبى الثاني: مآثر الموساد في إيران"، دون الحصول على تصريح مسبق من قبل جهاز الاستخبارات، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.



ويبدو أن إلياهو، العضو في حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، ألّف الكتاب هذا العام، إذ يشير العنوان إلى مجتبى خامنئي، المرشد الجديد لإيران، الذي خلف والده بعد اغتياله بأولى أيام الحرب الأميركية-الإسرائيلية في 28 فبراير الماضي.

فيما ذكر وصف الكتاب أن إلياهو كان "جزءاً من الحكومة التي اتخذت عدة قرارات مصيرية" خلال الحرب في إيران، وأنه كانت هناك "قرارات أخرى كثيرة لا يمكن الكتابة عنها بعد".

"لم يكن في الكابينت المصغر"

مع ذلك، زعم إلياهو أن محتويات الكتاب "خيالية بحتة"، لكن رغم ذلك أثار المؤلف الجديد جدلاً في إسرائيل.

لاسيما أن إلياهو لم يكن عضواً في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ولم يشغل أي مناصب لصنع القرار في الشؤون العسكرية أو الخارجية خلال فترة وجوده في الحكومة، وفق ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة (كان).

ولعل ما أثار ضجة أكبر أن الموساد لم يبلغ مطلقاً بتأليف الكتاب أو نشره.

كما أفادت مصادر إسرائيلية بأن الكتاب نُشر أيضاً دون عرضه على "اللجنة الوزارية لمنح تصاريح النشر"، وهي الجهة التي تراجع طلبات المسؤولين الحاليين والسابقين لنشر مواد تتضمن معلومات جرى الاطلاع عليها بحكم المنصب الرسمي.



إلى ذلك، قال مسؤولون سياسيون وأمنيون إنهم سمعوا بوجود الكتاب للمرة الأولى عندما طلبت "كان" تعليقهم على الأمر، معربين عن "تفاجئهم" من نشره أصلاً.

لكن على الرغم من المفاجأة التي أبدتها الأوساط الأمنية والموساد، وصف مكتب إلياهو أمس الثلاثاء الكتاب بأنه "رواية خيالية ومن نسج خيال المؤلف".

كما أكد أن الكتاب "لا يصف أحداثاً حقيقية، ولا يستند إلى معلومات وصلت إلى الوزير في سياق أدائه لمهامه. وأضاف المكتب أنه "ليس من الضروري أن يخلق كل كتاب خيالي أزمة سياسية".

يذكر أن تاريخ إلياهو، حافل بالجدل وبالتصريحات "التحريضية"؛ ففي نوفمبر 2023، أثار غضباً دولياً بزعمه أن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة يمثل "أحد الخيارات"، وهو تصريح وصفه نتنياهو لاحقاً بأنه "منفصل عن الواقع"



كما وصف ليل الاثنين الماضي خلال نقاش في الكنيست، الفلسطينيين بأنهم "برابرة". ودعا مراراً إلى احتلال إسرائيل قطاع غزة وضمه وإعادة الاستيطان فيه، وصرح بأن إسرائيل تسعى إلى "محو" غزة وتهويدها، قائلاً إنه يجب على الحكومة الإسرائيلية "تجويع" سكان غزة وقصف المساعدات الإنسانية.