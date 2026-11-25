خبرني - توّج معالي محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل الشركس، فريق بنك الإسكان بطلاً لبطولة البنوك الكروية الخامسة لعام 2026، بعد فوزه على فريق بنك القاهرة عمّان بنتيجة (1-0)، في المباراة النهائية للبطولة، وذلك بحضور ممثلين عن إدارة البنك.

وجاء هذا التتويج في ختام البطولة التي نظمها البنك المركزي الأردني، والتي شهدت مشاركة عدد (10) من الفرق الرياضية الممثلة لمختلف البنوك العاملة في المملكة. وقد أشادت الفرق المشاركة بالمستوى التنظيمي المتميز للنسخة الخامسة، التي انطلقت منافساتها خلال شهر تشرين الأول الماضي، وما اتسمت به من أجواء تنافسية عكست الروح الرياضية العالية بين الفرق المشاركة.

ويُعد هذا الإنجاز امتداداً لمسيرة تميز فريق بنك الإسكان، الذي نجح في إحراز لقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي، إلى جانب فوز لاعبين من الفريق بلقبي هدّاف البطولة وأفضل حارس مرمى، ليضيف بذلك إنجازاً جديداً إلى سجل نجاحاته الرياضية.

ويأتي هذا الفوز تأكيداً لحرص إدارة بنك الإسكان على دعم موظفيها ورعاية طاقاتهم ومواهبهم، وتعزيز مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتعزيز روح الفريق الواحد، وخلق بيئة عمل إيجابية تنعكس على مستوى الأداء والإنتاجية.

