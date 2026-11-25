خبرني - تستضيف مدينة برشلونة الإسبانية، اليوم الأربعاء، المنتدى الإقليمي الحادي عشر للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة مشتركة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، بعد عشر نسخ شهدت تطورا في أولويات التعاون الإقليمي، من تعزيز الحوار السياسي والتكامل الاقتصادي إلى مواجهة الأزمات الإقليمية والتغير المناخي وتطوير المشاريع والشراكات المشتركة.

ويأتي المنتدى بعد عام على اعتماد الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد من أجل المتوسط وإطلاق ميثاق المتوسط، بهدف الانتقال من الالتزامات السياسية إلى تنفيذ مبادرات ومشاريع تحقق نتائج ملموسة في الدول الأعضاء البالغ عددها 43 دولة.

ويتولى الأردن الرئاسة المشتركة للاتحاد عن دول جنوب المتوسط منذ حزيران 2012، فيما يتولى الاتحاد الأوروبي الرئاسة عن الجانب الشمالي منذ العام نفسه. إذ تأسس الاتحاد عام 2008 استكمالا لعملية برشلونة التي أطلقت عام 1995، بهدف تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين دول المنطقة.

وشهدت المنتديات العشرة السابقة محطات سياسية واقتصادية بارزة أسهمت في تطوير أولويات الاتحاد وآليات عمله، وصولا إلى الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدت عام 2025.

- المنتدى الأول – 26 تشرين الثاني 2015

عقد في برشلونة بمناسبة مرور 20 عاما على إطلاق عملية برشلونة، برئاسة وزير الخارجية آنذاك ناصر جودة والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وركز على تعزيز الوحدة والعمل الجماعي لمواجهة التحديات الإقليمية، خصوصا التطرف والإرهاب والهجرة غير النظامية، ودعم الحوار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبحلول انعقاد المنتدى، كان الاتحاد قد أقر 33 مشروعا إقليميا، دخل 18 منها مرحلة التنفيذ، فيما استهدفت مبادرات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة أكثر من 50 ألف مستفيدة في 20 دولة. وشهد المنتدى إطلاق مشروع شبكة ريادة الأعمال في البحر الأبيض المتوسط لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل.

- المنتدى الثاني – 23 كانون الثاني 2017

عقد تحت شعار "المتوسط في العمل: الشباب من أجل الاستقرار والتنمية"، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني. وأقر الوزراء خارطة طريق لتعزيز الحوار السياسي والاستقرار والتنمية البشرية والتكامل الإقليمي، وتطوير قدرات الاتحاد على تنفيذ المشاريع المشتركة.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 6.5 ملايين يورو مع الوكالة السويدية للتنمية الدولية، لدعم تمكين المرأة والعمل المناخي والمياه والطاقة، وإطلاق مشروع لتدريب نحو 79 ألف طالب وطالبة على ريادة الأعمال في سبع دول بينها الأردن، فيما ارتفع عدد المشاريع الإقليمية المعتمدة إلى 47 مشروعا.

- المنتدى الثالث – 8 تشرين الأول 2018

عقد بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة أيمن الصفدي وفيديريكا موغيريني، وركز على تقييم تنفيذ خارطة الطريق المعتمدة عام 2017، وتعزيز التنمية البشرية المستدامة والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، وتوسيع التعاون بين الدول الأعضاء.

وبحلول انعقاد المنتدى، كان الاتحاد قد أقر 54 مشروع تعاون إقليميا بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليار يورو، شملت البنية التحتية والتنمية المستدامة وريادة الأعمال وتمكين المرأة وتوفير فرص العمل، مع التأكيد على توجيه المشاريع لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

- المنتدى الرابع – 10 تشرين الأول 2019

ركز المنتدى على البيئة والتغير المناخي والتجارة والاستثمار وخلق فرص العمل، إلى جانب الاقتصاد الرقمي وتطوير البنية التحتية، وشدد الوزراء على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي والتعاون لمواجهة التحديات البيئية المشتركة بين دول المتوسط.

وشهد المنتدى عرض نتائج أول تقييم علمي شامل للتغيرات المناخية والبيئية في منطقة المتوسط، أظهر أن درجات الحرارة في المنطقة ترتفع بوتيرة أسرع بنحو 20% من المتوسط العالمي، ما عزز الدعوات إلى تطوير السياسات البيئية والتعاون في مواجهة شح المياه والتغير المناخي.

- المنتدى الخامس – 27 تشرين الثاني 2020

عقد افتراضيا بسبب جائحة كورونا، بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين لعملية برشلونة، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل. وركز على التعافي الاقتصادي من تداعيات الجائحة، وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الرقمي والعمل المناخي.

وكان اعتماد 28 تشرين الثاني من كل عام يوما للبحر الأبيض المتوسط أحد أبرز مخرجات المنتدى، بهدف تعزيز الهوية المتوسطية المشتركة والحوار الثقافي، فيما شهدت الفعاليات المصاحبة عرض 25 مبادرة إقليمية في مجالات تمكين المرأة وتشغيل الشباب والتغير المناخي.

- المنتدى السادس – 29 تشرين الثاني 2021

عقد بالتزامن مع الاحتفال الأول بيوم البحر الأبيض المتوسط، وركز على التعافي الاقتصادي والاجتماعي المستدام من تداعيات جائحة كورونا، وحدد خمسة مجالات ذات أولوية تشمل العمل المناخي، والتنمية الاقتصادية والبشرية، والمساواة والشمول الاجتماعي، والتحول الرقمي، والحماية المدنية.

واستعرض الوزراء التقدم في تنفيذ خارطة طريق 2017، إلى جانب ثلاثة إعلانات وزارية في الاقتصاد الأزرق والطاقة والبيئة والعمل المناخي. وكان الاتحاد قد نظم منذ عام 2017 أكثر من 400 اجتماع ومنتدى للخبراء بمشاركة ما لا يقل عن 30 ألفا من الجهات المعنية، إلى جانب دعم أكثر من 50 مشروع تعاون إقليميا.

- المنتدى السابع – 24 تشرين الثاني 2022

ناقش المنتدى تحديات البطالة والتغير المناخي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأمن الغذائي والطاقة والاستقرار الإقليمي. وأيد الوزراء إعلانا بشأن انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد، ووافقوا على مبادرة عواصم الثقافة المتوسطية، التي تستهدف اختيار مدينتين سنويا لتعزيز الحوار الثقافي بين ضفتي المتوسط.

وشهدت أعماله إطلاق مبادرة الكابل البحري "ميدوسا" من المفوضية الأوروبية وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز الربط الرقمي بين دول المتوسط، وتوقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد من أجل المتوسط وجامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والمياه والمناخ والاقتصادين الأزرق والأخضر والتشغيل والتكامل الإقليمي.

- المنتدى الثامن – 27 تشرين الثاني 2023

عقد في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، برئاسة وزير الخارجية أيمن الصفدي والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، وتركزت المناقشات بصورة رئيسية على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأزمة الإنسانية في غزة وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.

وكان من المقرر أن يناقش المنتدى الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس الاتحاد ومسار إصلاحه المؤسسي، إلا أن التطورات الإقليمية أعطت الأولوية للملف الفلسطيني، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الجهود السياسية والدبلوماسية لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين.

- المنتدى التاسع – 28 تشرين الأول 2024

ركز المنتدى على التطورات السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، خصوصا الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، إلى جانب بحث إصلاح الاتحاد من أجل المتوسط وتعزيز قدرته على الاستجابة للتحديات الإقليمية. وأكد أهمية الاستعداد لدعم التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة عندما تسمح الظروف، في قطاعات التعليم والمياه والطاقة والتشغيل والتنمية.

واستعرض الاتحاد مبادرة لدعم التعليم العالي الفلسطيني تستهدف تمكين نحو 50 ألف طالب من استكمال دراستهم الجامعية عبر الإنترنت، بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية متوسطية، فيما ناقش الوزراء المرحلة الثانية من إصلاح الاتحاد وتطوير موارده وقدراته المؤسسية، تمهيدا لاعتماد رؤية استراتيجية جديدة.

- المنتدى العاشر – 28 تشرين الثاني 2025

عقد بالتزامن مع الذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة، برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس. وشهد اعتماد رؤية استراتيجية جديدة للاتحاد من أجل المتوسط، تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل ربط الشعوب والاقتصادات والدول، لتعزيز التنمية والتكامل والاستقرار الإقليمي.

كما شهد الإطلاق الرسمي لميثاق الاتحاد الأوروبي للمتوسط، الذي حظي بدعم سياسي من الشركاء الأوروبيين ودول جنوب المتوسط، وأيد الوزراء اختيار قرطبة الإسبانية وصيدا اللبنانية عاصمتين للثقافة والحوار لعام 2027. وركزت المواقف الأردنية على القضية الفلسطينية وضرورة تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إلى جانب دعم استقرار سوريا وإعادة بنائها.

- المنتدى الحادي عشر – 25 تشرين الثاني 2026

ينعقد الأربعاء في برشلونة برئاسة مشتركة بين نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، وبمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء، لبحث تعزيز التعاون الإقليمي ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والتنموية، بعد عام على اعتماد الرؤية الاستراتيجية الجديدة وإطلاق ميثاق المتوسط.

ويركز المنتدى على تقييم التقدم في تنفيذ الأولويات المشتركة، وتحويل الالتزامات السياسية إلى مبادرات ومشاريع قابلة للتنفيذ والقياس، فيما تشمل فعالياته التمهيدية، التي تنطلق الاثنين، تمكين المرأة والمجتمع المدني والتعاون الاقتصادي والقدرة على الصمود والحماية المدنية ومواجهة الكوارث، ضمن جهود تعزيز الاستقرار والتنمية والتكامل بين دول المتوسط.