خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية، فجر اليوم الأربعاء، محاولتي تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجّهة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وحدات حرس الحدود لحماية الحدود الأردنية والتصدي لمحاولات التسلل والتهريب بمختلف أشكالها ووسائلها.

وجرى رصد البالونات أثناء محاولتها اجتياز الحدود باتجاه الأراضي الأردنية، حيث تعاملت معها وحدات حرس الحدود ضمن منطقة مسؤوليتها، وتمكنت من إسقاطها داخل الأراضي الأردنية وضبط المواد المخدرة التي كانت محمّلة بها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات.

وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي استمرارها في أداء واجبها الوطني بكل كفاءة واقتدار، والتصدي بحزم لكافة محاولات التسلل والتهريب، ومواصلة تطوير أساليب الرصد والمتابعة والتعامل مع الوسائل المستحدثة التي تستخدمها الجهات القائمة على عمليات التهريب، بما يضمن حماية أمن المملكة واستقرارها وصون حدودها.