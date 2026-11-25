خبرني - دخل النجم النرويجي إيرلينغ هالاند في نزاع قانوني نادر مع رجل أعمال بولندي يعمل كهربائيا بالنرويج بعدما اكتشف أن الأخير سجل اسم عائلته HAALAND علامة تجارية في الاتحاد الأوروبي.

وتعود بداية القضية إلى عام 2023، عندما حاول مهاجم مانشستر سيتي تسجيل اسمه كعلامة تجارية خاصة به، ليكتشف أن البولندي ميشال فونز سبقه إلى تسجيل الاسم، الذي شمل 16 فئة من المنتجات، بينها الملابس والأحذية الرياضية، ومكملات البروتين، ومشروبات الطاقة، والألعاب، وحتى الملابس الداخلية.

وبرر الرجل البولندي اختياره الاسم بأنه لا يرتبط بلاعب كرة القدم، مدعيا أن HAALAND اختصار لعبارة High Advanced Activity Land، وأنه لم يكن يعرف النجم النرويجي عند تسجيل العلامة التجارية.

لكن مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية رفض هذه التبريرات، واعتبر أن التسجيل تم بسوء نية، في محاولة للاستفادة من شهرة هالاند التجارية والرياضية، ليقرر إبطال العلامة التجارية، وهو القرار الذي جرى تأييده في مايو 2026.

ورغم خسارته جولتين قانونيتين، قرر الكهربائي البولندي مواصلة المعركة، وتقدم في يوليو الماضي بطعن أمام المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، مطالبا بإلغاء القرار أو تقليص نطاقه.