خبرني - قد يساعد مكمل غذائي مضاد للشيخوخة في تحسين مرونة الأوعية الدموية وتقليل بعض مؤشرات التراجع المرتبط بالتقدم في العمر، بحسب دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة Surrey في بريطانيا.

ويزداد خطر المشكلات القلبية مع التقدم في العمر، جزئيا لأن الأوعية الدموية تصبح أكثر تصلبا وأقل مرونة، ما قد يرفع ضغط الدم ويزيد خطر أمراض القلب والأوعية.

وفي الدراسة، اختبر الباحثون مكمل "Novos Core" على 61 شخصا تجاوزوا 40 عاما. وتلقى أكثر من نصف المشاركين المكمل على شكل مسحوق، فيما حصل الباقون على مسحوق وهمي.

واستمرت المتابعة 6 أشهر، مع رصد مؤشرات صحة القلب والأوعية، بما في ذلك وظيفة بطانة الأوعية الدموية.

وأظهرت النتائج أن المكمل ارتبط بتحسن في وظيفة الأوعية الدموية، إذ بدت أكثر قدرة على التمدد لمرور الدم، كما أصبحت الشرايين أقل تصلبا. كما ظهر بعض التحسن بعد ساعة واحدة فقط من تناوله.

وقال الباحثون في دراستهم المنشورة في European Heart Journal Open إن الاستخدام اليومي للمكمل لمدة 6 أشهر ارتبط بتحسن مؤشرات شيخوخة الأوعية، ومنها:

- تحسن وظيفة بطانة الأوعية.

- انخفاض صلابة الشرايين.

- تراجع ضغط الدم الانقباضي.

كما انخفض ضغط الدم الانقباضي لدى مجموعة المكمل بمعدل أكبر بنحو 6.1 ملم زئبق مقارنة بمجموعة العلاج الوهمي. وتراجعت أيضا المخاطر التقديرية للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية خلال 10 سنوات، لكن الباحثين شددوا على أن هذه الأحداث لم تُرصد فعليا خلال الدراسة.

كما لم يظهر فرق واضح بين المجموعتين في خفض الكوليسترول الضار LDL.

ويضم "Novos Core" مجموعة من المكونات التي ربطتها أبحاث سابقة بتباطؤ الشيخوخة البيولوجية، من بينها المغنيسيوم والغلوكوزامين ومستخلص الزنجبيل وفيتامين C.

وقال الباحثون إن اختيار هذه التركيبة جاء بناء على أدلة سابقة تشير إلى ارتباطها بوظائف بيولوجية تشمل بطانة الأوعية والتوازن التأكسدي والإشارات الالتهابية والتنظيم الأيضي.

ورغم النتائج المشجعة، يؤكد الباحثون أن الدراسة أولية، لأنها لم تتابع المشاركين لمعرفة من أصيب لاحقا بمشكلات قلبية فعلية. كما أن التمويل جاء من الشركة المنتجة للمكمل، رغم تأكيد الباحثين أنها لم تشارك في تصميم الدراسة أو تحليل البيانات.

وقالت جوليت رايت، من جامعة Surrey، إن النتائج تمثل "دليلا أوليا مثيرا للاهتمام"، لكنها أشارت إلى أن الخطوة التالية الأهم هي فهم الآلية البيولوجية، ومعرفة ما إذا كانت هذه التغيرات في المؤشرات ستتحول إلى فوائد صحية طويلة الأمد.

وأضاف كريستيان هايس، أستاذ طب القلب والأوعية في جامعة Surrey، أن النتائج مشجعة، لكنها تحتاج إلى دراسات أكبر لتوضيح الآليات، والأهم معرفة ما إذا كانت هذه التغيرات ستنعكس على الصحة على المدى الطويل.