خبرني - يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاجتماع مع عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان عبد الرحمن السيد لبحث مقترح الرعاية الصحية الذي يحمل اسم "ترامب كير".

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست" في المكتب البيضاوي، إن السيد "رجل ذكي"، وأضاف: "قام بعمل جيد، بل قام بعمل جيد للغاية"، وتابع: "أعلم أنني سألتقي به. ربما يمكننا التوصل إلى أرضية مشتركة".

ووفقا للصحيفة، وصف ترامب قرار السيد بإطلاق اسمه على خطة الرعاية الصحية بأنه "ذكي جدا"، مشيرا إلى إمكانية تحقيق "إنجازات عظيمة" بالتعاون مع الديمقراطيين المنتخبين حديثا، بعد أن ألمح في البداية إلى احتمال حدوث مواجهة.

وقال ترامب: "سأستخدم حق النقض ضد كل شيء، وفي مرحلة ما أعتقد أنهم سيرغبون في التفاوض، حينها سأكون مستعدا، ويمكننا معالجة ملف الرعاية الصحية؛ يمكننا تحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة معا".

وجعل السيد الرعاية الصحية الشاملة محورا لحملته الانتخابية، ونشر في وقت سابق من هذا الشهر على منصة "إكس" صورة لبطاقة ذهبية تحمل اسم "ترامب كير"، مشيرا إلى استعداده للعمل مع ترامب لضمان توفير الرعاية الصحية "من المهد إلى اللحد".

وفي خطوة غير متوقعة، أعاد ترامب نشر ذلك المنشور السبت الماضي. وتمثل تصريحات ترامب تحولا جذريا مقارنة بفترة انتخابات التجديد النصفي، حين تبادل هو والسيد هجمات سياسية وشخصية حادة.

وكان السيد أعلن في وقت سابق من هذا الشهر استعداده للقاء ترامب أو أي شخص آخر بصرف النظر عن انتمائه الحزبي، بهدف المساعدة في تحقيق أهدافه في مجلس الشيوخ.

وقال السيد في برنامج "هذا الأسبوع" على شبكة ABC الأمريكية: "لم ألتقِ بهذا الرجل من قبل، إنه رئيس الولايات المتحدة، وأنا عضو مجلس الشيوخ المنتخب عن ولاية ميشيغان، يسعدني لقاؤه، تماما كما سأكون مستعدا للقاء أي شخص يمكنه المساعدة في تحقيق الأهداف التي خضت الانتخابات من أجلها، وهي: إبعاد تأثير المال عن السياسة، ووضع الأموال في جيوب المواطنين، وتطبيق نظام رعاية صحية شامل".

وذكر مكتب نائب الرئيس جي دي فانس الأسبوع الماضي أنه بدأ التواصل مع عضو مجلس الشيوخ المنتخب، بعد أن علم برغبة الديمقراطي القادم من ميشيغان في عقد لقاء.