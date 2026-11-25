خبرني - كشفت أبحاث غذائية أن نوعا معينا من الخبز قد يساعد على الشعور بالشبع أكثر، وفي الوقت نفسه يساهم في خفض الكوليسترول الضار وتحسين مؤشرات الأيض.

خبز الجاودار.. خيار غني بالفوائد

قال تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الوراثية في كلية كينغز لندن ومؤسس تطبيق التغذية والصحة "Zoe"، إنه يتناول في معظم الأيام خبز الجاودار المخمّر طبيعيا، الذي يحضره بنفسه باستخدام دقيق القمح الكامل والجاودار والماء والملح، إلى جانب المكسرات والبذور ورقائق الحبوب. (الجاودار (Rye) هو نوع من الحبوب يشبه القمح والشعير، ويُستخدم في صناعة الخبز وبعض المنتجات الغذائية)

وأوضح أن هذا الخبز يتميز بنكهته الغنية وقوامه الكثيف، كما أنه يمنحه شعورا بالشبع لفترة طويلة.

وأضاف أن الخبز الذي يحضره منزليا لا يحتوي على مواد مضافة أو مواد حافظة، وهو غني بالحبوب والألياف الغذائية، ما يساعد على تناول كميات أقل منه مقارنة بالخبز التجاري.

من جانبها، أوضحت المؤسسة الإسبانية للتغذية أن خبز الجاودار يتميز عن أنواع أخرى من الخبز بانخفاض محتواه من الدهون، إذ يحتوي على 3.3 غرامات لكل 100 غرام، ما قد يجعله خيارا مناسبا لمن يرغبون في تقليل السعرات الحرارية وخسارة الوزن.

كما تساعد الألياف الموجودة فيه على تعزيز الشعور بالشبع وتحسين الهضم، وقد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)، المرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويحتوي هذا الخبز أيضا على معادن مهمة، مثل الفوسفور والحديد والكالسيوم والسيلينيوم، إلى جانب الأحماض الدهنية الصحية، وهي عناصر تساهم في دعم وظائف الجسم والمناعة وصحة العظام والأسنان.

كيف يساعد خبز الجاودار على تنظيم السكر في الدم؟

لا تقتصر فوائد خبز الجاودار المحتملة على الوزن والكوليسترول، إذ تشير أبحاث أجرتها المؤسسة الإسبانية للجهاز الهضمي إلى أن تناوله قد يساعد على إبطاء ارتفاع مستويات السكر في الدم، بفضل تفاعله مع ميكروبات الأمعاء.

وفي السياق نفسه، أظهرت دراسة أجرتها جامعة شرق فنلندا أن بكتيريا حمض اللاكتيك وبكتيريا الأمعاء تؤدي دورا مهما في الفوائد الصحية المحتملة لحبوب الجاودار الكاملة، التي تتميز بمحتواها المرتفع من الألياف والعناصر الغذائية.

وتحتوي عملية تخمير خبز الجاودار طبيعيا على بكتيريا حمض اللاكتيك، التي لا تساعد فقط على تخمير العجين، بل تعمل أيضا على تغيير المركبات النشطة بيولوجيا الموجودة في الحبوب.

وتنتج هذه البكتيريا أحماضا أمينية وببتيدات صغيرة قد تؤثر في عملية التمثيل الغذائي للإنسولين، بينما تتولى بكتيريا الأمعاء معالجة عدد من المركبات الموجودة في الجاودار قبل امتصاصها في الجسم.

ولاحظ الباحثون أن تناول الجاودار يرتبط بانخفاض في مستويات السكر بالدم، رغم أن الأسباب الدقيقة وراء هذا التأثير لم تتضح بالكامل حتى الآن.

ويرجح الباحثون أن المركبات النشطة بيولوجيا، المعروفة باسم المواد الكيميائية النباتية، تؤدي دورا في هذه الفوائد، إذ تعمل كمضادات للأكسدة. كما تساعد بكتيريا الأمعاء على تحويلها إلى أشكال يسهل على الجسم امتصاصها والاستفادة منها.