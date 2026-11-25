خبرني - وجهت هيئة محلفين أمريكية اتهامات لتوماس ماركل والد ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري في قضيتين تتعلقان بالحيازة المتعمدة لمواد إباحية للأطفال.

وبحسب الوثيقة، تتعلق الاتهامات بحيازة صور فوتوغرافية سلبية بمقاس 35 ملم، تضمنت مواد إباحية لقاصرين، من بينها صور لطفل واحد على الأقل لم يتجاوز عمره 12 عاما، وفقا للتحقيقات.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) قد أوقف ماركل في 6 نوفمبر الجاري، ووجه إليه اتهامات بالحيازة. ومثل أمام المحكمة في اليوم نفسه، قبل الإفراج عنه بشروط، مع إخضاعه للإقامة الجبرية داخل دار رعاية للمسنين في ولاية فلوريدا، حيث كان يقيم.

لكن السلطات أعادت توقيفه لاحقا، بعد أن خالف شروط الإقامة الجبرية وأزال السوار الإلكتروني المثبت في قدمه.

وفي نوفمبر الجاري، خلص تقييم للطب النفسي الشرعي إلى أن ماركل، البالغ من العمر 82 عاما، يعاني اضطرابا عصبيا معرفيا خفيفا، مع وجود مؤشرات على تظاهره بمشكلات في الذاكرة، لكنه اعتبر مؤهلا للمثول أمام القضاء.

ولا يزال ماركل رهن الاحتجاز، فيما تقرر عقد جلسة تمهيدية في القضية يوم 1 ديسمبر المقبل.