خبرني - في خطوة جديدة تعكس مواصلتها تطوير خدماتها وتوسيع الخيارات أمام مشتركيها، أعلنت شركة زين الأردن عن طرحها نطاقاً رقمياً جديداً يبدأ بـ0722، لينضم إلى قاعدة أرقام زين في سوق الاتصالات الأردني، التي ارتبطت منذ انطلاق عملياتها في المملكة عام 1995 كأول مشغّل للاتصالات الخلوية في المملكة بالنطاق 079، في إضافة نوعية تواكب تطور أعمال الشركة وتطلعاتها المستقبلية.

ويأتي إطلاق النطاق الرقمي الجديد في إطار حرص زين على مواصلة تعزيز حضورها في سوق الاتصالات الأردني، وتوفير خيارات إضافية من أرقام الهواتف الخلوية أمام مشتركيها، بما يلبّي احتياجات الأفراد وقطاعات الأعمال على حد سواء، ويمنح الزبائن فرصة الحصول على أرقام جديدة ضمن شبكة زين الأكبر والأكثر تطوراً في المملكة.

وستتوفر الأرقام الجديدة التي تبدأ بـ0722 للمشتركين الجدد من الأفراد وقطاعات الأعمال، حيث يمكن للراغبين بالحصول عليها زيارة أي من معارض زين المنتشرة في مختلف محافظات المملكة، أو من خلال متجر زين الإلكتروني (eshop.jo.zain.com)، على أن يتم توسيع نطاق إتاحتها عبر قنوات البيع الأخرى خلال المراحل المقبلة.

وأكّدت زين بأن إطلاق النطاق الرقمي الجديد لا يترتب عليه أي تغيير على نطاق الأرقام الحالية التي تبدأ بـ079، والتي ستواصل الشركة توفيرها وفق الآليات المعتمدة، لتشكل الأرقام التي تبدأ بـ0722 إضافة جديدة إلى خيارات الأرقام المتاحة لزبائنها.

