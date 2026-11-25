خبرني - بعد أشهر من المحاكمة، اتهمت وزارة العدل الأميركية شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة هواوي بالمساهمة في دعم أنشطة الرقابة في إيران.

كما اعتبرت أن هواوي زودت النظام الإيراني بكاميرات مراقبة أتاحت له تتبع الاحتجاجات، وساعدت المخابرات الإيرانية على مراقبة مستخدمي الإنترنت وفرض الرقابة على المحتوى.

إلى ذلك، قالت وزارة العدل إن الشركة "كذبت مرارا في شأن طبيعة أعمالها في إيران، وأبلغت المصارف والصحافيين والحكومة الأميركية على نحو مضلّل بأنها لا تساعد الحكومة الإيرانية أو الجيش أو أجهزة الاستخبارات الإيرانية".

هذا ودانت هيئة محلفين في نيويورك، أمس الثلاثاء، هواوي أكبر شركة مصنّعة لمعدات الاتصالات في العالم، بسرقة أسرار تجارية، لكنها برّأتها من تهمة أكثر خطورة تتعلق بالابتزاز المنظم.

واتهم المدعون الشركة بمحاولة تجنيد موظفين في شركات اتصالات أميركية، والحصول منهم على معلومات تكنولوجية، مما أتاح لها، بحسب لائحة الاتهام، تطوير منتجات مماثلة لمنتجات منافسيها ثم بيعها بأسعار أقل.



كما شملت التهم، إطلاق برنامج داخلي يقدم مكافآت للموظفين الذين يتمكنون من الحصول على أسرار متعلقة بعمليات التصنيع من الشركات المنافسة، وفق فرانس برس.

فيما أفادت وزارة العدل بأن الملكية الفكرية التي جرى الاستيلاء عليها شملت أسرارا تجارية ومواد محمية بموجب حقوق النشر، من بينها شيفرات برمجية وأدلة استخدام لأجهزة توجيه الإنترنت وتقنيات الهوائيات وتقنيات اختبار الروبوتات.

في المقابل، برّأ المحلفون الشركة من تهمتي التآمر لممارسة الابتزاز المنظم وعرقلة سير العدالة.



في حين أكد وزير العدل الأميركي تود بلانش أنه "لا يوجد شخص أو شركة فوق القانون"، مضيفا أن "هواوي وثلاث شركات تابعة لها أدارت أعمالها في الولايات المتحدة لعقود على أساس الكذب والسرقة".

هواوي ترد

من جهتها، رفضت شركة التكنولوجيا الصينية إدانتها في الولايات المتحدة بتهمة سرقة أسرار تجارية، ووصفت الحكم بأنه يفتقر إلى الأساس القانوني، ملوحة باتخاذ إجراءات قانونية. وقالت في بيان إن الاتهامات الأميركية "تفتقر إلى الأسس القانونية والواقعية"، مضيفة "سنراجع الأحكام ذات الصلة بدقة ونتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن حقوقنا ومصالحنا".

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقدت باستمرار هواوي، على خلفية اتهامات بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

كما حضت واشنطن أيضا الدول الحليفة لها على التخلي عن الشركة في تطوير البنية التحتية لشبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة.

أتت تلك المحاكمة بعد أيام قليلة على القمة الثلاثية التي جمعت ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين في شنجن جنوب الصين، ووصفت بالتاريخية، إلا أنها لم تحقق، بنظر عدة مراقبين تقدما ملحوظا على صعيد عدة ملفات.

كما جاءت في وقت تكرر طهران باستمرار أهمية علاقتها الاستراتيجية وشراكتها مع بكين وموسكو.