خبرني - يبدو أن أمام إيران مهلة نحو شهر من أجل معرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيتخذ قراره باستئناف الضربات.

إذ أكد ترمب أن حرب إيران ممولة حتى يناير المقبل، معرباً عن أمله في ألا تؤدي معارضة الديمقراطيين في الكونغرس إلى إنهائها مبكراً، حيث يتوقع أن يتسلموا الدفة رسميا في الثالث من يناير بعد فوزهم في انتخابات التجديد النصفي.



كما اعتبر الرئيس الجمهوري في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، مساء الثلاثاء، أن بلاده "حققت فوزاً كبيراً ويمكنها إنهاء الحرب متى شاءت".

إلا أنه شدد على أن الحصار البحري المفروض منذ أشهر على الموانئ الإيرانية باقٍ، لاسيما أنه وصفه مرارا بالناجع والفعال.

إسقاط النظام الإيراني

في حين قلل من أهمية إسقاط النظام الإيراني، معتبراً أنه هدف إسرائيل وهو قابل للتحقق، إلا أنه ليس هدفه الشخصي.

خيارات عدة

فيما أوضح مسؤول أميركي مطلع أن "موقف أميركا قوي بفضل سيطرتها على مضيق هرمز والانهيار الاقتصادي في إيران". وقال في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، اليوم الأربعاء، إن "عملية المنبوذ الاقتصادي وفرقة البوابة الحديدية تعمل بكامل قوتها".

كما أوضح أن "خيارات عدة أمام ترامب وسيقرر أفضلها لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".



في المقابل، توعدت طهران برد أوسع جغرافيا وأقوى على أي هجوم جديد عليها. وأعادت التذكير أمس الثلاثاء على لسان عدة مسؤولين ألا تفاوض حتى تحقيق مطالبها الـ 7.

كما كررت التذكير بأنها ماضية في "كسر الحصار الأميركي المفروض على موانئها"، مدعية أنها تسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز، علماً أن الحصار الأميركي الذي فرض منذ أشهر منع دخول أو خروج السفن من إيران.

وكانت إيران قدمت خلال الفترة الماضية مقترحاً جديداً منقحاً مقابل فتح هرمز خلال يومين، تضمن 7 مطالب من بينها وقف الحرب على كافة الجبهات، ورفع العقوبات الغربية عنها، فضلاً عن رفع الحصار الأميركي المفروض على موانئها، بالإضافة إلى رفع الحظر عن أرصدتها المجمدة في الخارج، وسحب القوات الأميركية المتواجدة في محيط البلاد.

إلا أن الإدارة الأميركية رفضت هذا المقترح حتى الآن، فيما تواصلت مساعي الوسطاء (قطر وباكستان) من أجل تقريب وجهات النظر.