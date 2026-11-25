خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران ممولة حتى نهاية يناير.

وأضاف ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست": "لدينا تمويل تقريبا حتى نهاية يناير للحملة العسكرية ضد إيران".

وأضاف أنه يعتقد أن الديمقراطيين المعارضين للعملية قد يعطلونها. كما أكد الرئيس الأمريكي أنه "لم يدعم أو يعارض أبدا" تغيير النظام في إيران.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير 2026 تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، فردت إيران بضربات مضادة. ورغم ما يبدو أنه هدنة في الصراع، ما يزال النزاع بلا حل، مع استمرار مخاطر تجدد القتال.

ويمثل شهر يناير نهاية الفترة التي يتمتع فيها ترامب بحرية التحرك العسكري دون عوائق تشريعية، وبداية مرحلة جديدة قد يواجه فيها تضييقا ماليا وقانونيا من الكونغرس الديمقراطي لإجباره على إنهاء الصراع.

يأتي ذلك، بينما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، تمسك طهران بشروطها السبعة بوصفها أساسا لأي مسار تفاوضي مع الولايات المتحدة، مشددًا على أنه لا مفاوضات قبل تنفيذها.