خبرني - سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفه رقم 987 في مسيرته الاحترافية بركلة جزاء خلال مواجهة النصر السعودي أمام السد القطري ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وافتتح قائد النصر التسجيل في الدقيقة 13، بعدما حصل بنفسه على ركلة الجزاء وتولى تنفيذها بنجاح، قبل أن يتمكن السد من إدراك التعادل 1-1 في الدقيقة 22، لينتهي اللقاء بفوز النصر السعودي للفوز بنتيجة 2-1 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الخامسة للمسابقة القارية.

وبحسب الإحصائيات، رفع رونالدو رصيده إلى 987 هدفا، منها 841 هدفا بقميص الأندية، و146 هدفا مع منتخب البرتغال.

ويملك اللاعب البالغ 41 عاما، 11 هدفا خلال 14 مباراة خاضها مع النصر في مختلف المسابقات هذا الموسم، ليصبح على بعد 13 هدفا فقط من الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته الكروية.

ويرتبط رونالدو بعقد مع النصر يمتد حتى صيف عام 2027، بعدما سبق له اللعب لأندية سبورتينغ لشبونة ومانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.