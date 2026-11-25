خبرني - أظهرت تجربة سريرية، نشرت في مجلة Heart، أن الاستماع إلى الموسيقى قبل قسطرة الشرايين التاجية وخلالها يرتبط بانخفاض ضغط الدم الانقباضي ومعدل ضربات القلب.

بالإضافة إلى انخفاض مستويات التروبونين، وهو بروتين يدل على إصابة عضلة القلب، فضلا عن ألم أقل.

وبناء على ذلك يقترح الباحثون اعتماد العلاج بالموسيقى في هذا الإجراء لجعله أكثر قبولا وأقل إرهاقا للمرضى. ويُستخدم العلاج بالموسيقى في مجالات طبية عدة، منها رعاية السرطان والعلاج الإشعاعي والطب النفسي، لكن دوره المحتمل في طب القلب لا يزال غير واضح. ويشير الباحثون إلى أن القسطرة، رغم كونها حجر أساس في العلاج، قد تثير ضغطا نفسيا وفسيولوجيا كبيرا قد يزيد سوء النتائج.

ويتم تصوير الشرايين التاجية عبر إدخال أنبوب رفيع ومرن (قسطرة) من خلال أحد الأوعية الدموية وصولا إلى شرايين القلب، ثم حقن صبغة طبية تساعد الأشعة السينية على إظهار مسار تدفق الدم والكشف عن أي تضيق أو انسداد.

وقد يترافق الفحص مع إجراء علاجي يُعرف بالتدخل التاجي عن طريق الجلد (PCI)، يتضمن استخدام بالون صغير لتوسيع الشريان المتضيق، مع إمكانية تركيب دعامة لإبقائه مفتوحا وضمان استمرار تدفق الدم.

صُممت تجربة MUS.E I لتقييم تأثير العلاج بالموسيقى المخصصة على ضغط الدم ومعدل ضربات القلب ومؤشرات حيوية للتوتر وإصابة عضلة القلب. وبين نوفمبر 2024 ومارس 2025، وُزع 100 مريض عشوائيا على ثلاث مجموعات: موسيقى مخصصة 30 دقيقة قبل القسطرة (أ، 34 مريضا)، أو موسيقى 30 دقيقة قبل الإجراء وخلاله (ب، 32 مريضا)، أو رعاية معتادة دون موسيقى (ج، 34 مريضا).

وشملت التقييمات ضغط الدم الانقباضي ومعدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين والكورتيزول والتروبونين عالي الحساسية، وكان الهدف الأساسي تقييم ضغط الدم الانقباضي بعد التدخل.

نتائج مشجعة

أثناء الإجراء كان متوسط معدل ضربات القلب أقل في مجموعتي الموسيقى (71–72 نبضة/دقيقة) مقارنة بالمجموعة ج (80 نبضة/دقيقة)، وكان ضغط الدم الانقباضي أقل في المجموعة ب (نحو 125 ملم زئبق) منه في ج (نحو 136 ملم زئبق)، مع بقاء تشبع الأكسجين مستقرا.

واحتاج ستة مرضى في المجموعة ج إلى مهدئات إضافية، بينما لم يحتج أي مريض في المجموعتين أ وب إليها، وهو ما يبرز وفق الباحثين استراتيجية غير دوائية محتملة لتحسين سلامة المريض والحد من مخاطر الإدمان مستقبلا.

وبعد الإجراء كان متوسط ضغط الدم الانقباضي أقل بنحو 13 ملم زئبق في المجموعة ب منه في المجموعتين ج وأ، وظل معدل ضربات القلب أقل في مجموعتي الموسيقى (67 و65.44 نبضة/دقيقة) مقابل 75.53 في ج.

وكانت مستويات الألم والقلق الأدنى في المجموعة ب، والتروبونين أقل في أ وب، دون فروق في المتغيرات الأخرى.

قيود الدراسة

يقر الباحثون بأن الدراسة، رغم كفايتها الإحصائية لهدفها الأساسي، صغيرة الحجم، وأن المشاركين كانوا يعرفون ما إذا كانوا سيتلقون التدخل، ما قد يؤثر في النتائج. كما كان ضغط الدم الانقباضي الأساسي أقل لدى من تلقوا الموسيقى قبل القسطرة وخلالها.

ومع ذلك يرون أن النتائج تبرز الموسيقى المستمرة طوال الإجراء كاستراتيجية قد تكون أكثر حماية، إذ تمنع تراكم القلق وتحافظ على الاسترخاء خلال فترة الضغط الأكبر. ويخلصون إلى أنه ينبغي تطبيق العلاج بالموسيقى في مختبر القسطرة لجعل الإجراء أكثر قبولا للمرضى والحد من بعض مسببات التوتر النمطية.