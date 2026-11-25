خبرني - وجدت دراسة جديدة أن جزيئات بلاستيكية دقيقة من نوع "بوليسترين" قد تصل إلى القولون عبر الطعام، وتزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

ويعد البوليسترين من أكثر أنواع البلاستيك استخداما في العالم، إذ يدخل في عبوات الطعام والأغلفة البلاستيكية وحاويات التخزين وأكواب الوجبات السريعة، لكن المخاوف تتزايد بشأن أثره الصحي على المدى الطويل.

وأظهرت أبحاث سابقة أن الأورام القولونية تحتوي على تنوع أكبر من الجزيئات البلاستيكية الدقيقة مقارنة بالأنسجة المحيطة بها، كما ربطت دراسات على الفئران بين التعرض لهذه الجزيئات ونمو الأورام.

وفي دراسة جديدة نشرت في مجلة Molecular Cancer، كشف باحثون عن آلية محتملة قد تفسر كيف تهيئ هذه الجزيئات البيئة لظهور السرطان.

وأوضح فريق البحث، بقيادة شان زينغ وينغ هان من جامعة جنوب الوسط في الصين، أن جزيئات البوليسترين النانوية "تفاقم سرطان القولون والمستقيم" عبر مسار لم يكن معروفا سابقا، في تفاعل معقد بين الملوثات البيئية والميكروبيوم المعوي وصحة الأمعاء.

وفي التجربة، أُعطيت الفئران مزيجا من المواد الكيميائية المعروفة بتحفيز سرطان القولون والمستقيم، بينما تلقت مجموعة منها أيضا جزيئات كروية دقيقة من البوليسترين بقطر وسطي يقارب 50 نانو متر. ولرصدها، وسم الباحثون بعض هذه الجزيئات بعلامة فلورية، ما أتاح تتبعها داخل الجهاز الهضمي حتى خرجت مع الفضلات.

وبعد تشريح الفئران، وجد الباحثون أن جزءا من هذه الجزيئات وصل إلى الأعضاء، ولا سيما القولون. وعند فحص أدق، تبيّن أن الجزيئات تراكمت أساسا داخل الجسيمات الحالّة في خلايا القولون، وهي بمثابة مراكز لإعادة تدوير المواد داخل الخلية. لكن النتائج أشارت إلى أن البلاستيك لا يتحلل بسهولة حتى على المستوى الخلوي.

ورغم أن جميع الفئران تلقت المواد المسرطنة، فإن تلك التي ابتلعت الجزيئات البلاستيكية الدقيقة طورت أوراما أكثر بكثير. كما بدت الجزيئات النانوية في القولون قادرة على إتلاف الزغيبات الدقيقة في بطانة الأمعاء، وهي الطبقة التي تساعد على الهضم وامتصاص العناصر الغذائية، وتعيش فيها البكتيريا النافعة.

وفي هذه التجارب، تراجعت بشدة بكتيريا Faecalibaculum rodentium النافعة مع وجود جزيئات البوليسترين النانوية. وهذه البكتيريا تنتج حمض البروبيونيك، وهو مركب يحمي الخلايا من التحول إلى خلايا ورمية. لكن الجزيئات النانوية عطلت هذه العلاقة التكافلية، ما خلق بيئة مواتية لتشكل سرطان القولون والمستقيم.

وقال الجراح فرانك فريزل، وهو خبير في سرطان القولون والمستقيم في جامعة أوتاغو بنيوزيلندا ولم يشارك في الدراسة، إن المشكلة قد لا تكون في الجزيئات نفسها بقدر ما هي في قدرتها على اختراق الطبقة المخاطية للأمعاء.

ومع ذلك، فإن للدراسة حدودا واضحة، أبرزها أن الجرعات التي أُعطيت للفئران كانت أعلى بكثير مما قد يتعرض له الإنسان في الواقع، إلى جانب أن الفئران تختلف بيولوجيا عن البشر، وقد تختلف طريقة تعامل أجسامها مع البلاستيك.

لكن الباحثين يرون سببا وجيها للاشتباه في أن الجزيئات البلاستيكية الدقيقة التي نتناولها بلا إدراك قد تحدث آثارا مشابهة على المدى الطويل، خاصة إذا أثرت في بكتيريا الأمعاء النافعة بالطريقة نفسها.

وختم الباحثون بالقول إن النتائج تعمق فهمنا للآثار الصحية للجزيئات النانوية البيئية، وتسلط الضوء على الميكروبيوم المعوي ومستقلباته كأهداف محتملة للتدخل في مواجهة مخاطر السرطان المرتبطة بالتلوث.