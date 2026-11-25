خبرني - أحبطت المنطقة العسكرية الشمالية، مساء أمس الثلاثاء، محاولة تسلل لشخص على إحدى واجهاتها الحدودية، بعد رصده من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولته اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة.

وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسلل وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وتؤكد القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي، استمرارها في تسخير إمكاناتها وقدراتها لحماية حدود المملكة والتصدي لمحاولات التسلل والأنشطة غير المشروعة، حفاظاً على أمن الوطن واستقراره وصوناً لسيادته.