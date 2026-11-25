خبرني - تتأثر المملكة، الأربعاء، بانخفاض طفيف على درجات الحرارة، قبل أن تعاود الارتفاع تدريجيا اعتبارا من الخميس وحتى السبت، وسط أجواء لطيفة نهارا وباردة ليلا في أغلب المناطق، فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الأجواء الأربعاء لطيفة في أغلب المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، واحتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في أقصى شمال المملكة خلال ساعات الصباح الباكر. وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

ويطرأ الخميس ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء لطيفة في معظم المناطق ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم على ارتفاعات عالية، فيما تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتواصل درجات الحرارة ارتفاعها الجمعة والسبت، لتسود أجواء لطيفة إلى معتدلة نهارا، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ورياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، فيما تكون الأجواء باردة نسبيا ليلا في أغلب المناطق، ولطيفة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحذرت الأرصاد من تدني مدى الرؤية الأفقية صباح الأربعاء والخميس نتيجة تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول، إضافة إلى أجزاء من البادية الأربعاء، داعية السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة.