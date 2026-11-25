خبرني - تنطق محكمة أمن الدولة، الأربعاء، بالحكم في قضية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرتبات الأمن العام في العاصمة عمّان، وأسفر عن استشهاد العريف جواد علي خلف السلايطة وإصابة ضابط.

ويأتي النطق بالحكم بعد استكمال المحكمة إجراءات المحاكمة واختتام المرافعات في القضية، تمهيدا لإصدار قرارها.

وكانت مديرية الأمن العام نعت العريف السلايطة، الذي استشهد متأثرا بإصابته إثر تعرضه لاعتداء بأداة حادة في شارع المدينة المنورة بالعاصمة، أثناء أدائه واجبه الرسمي.

وأسعف السلايطة إلى المستشفى، لكنه ما لبث أن فارق الحياة، فيما نقل الضابط المصاب إلى المستشفى، ووُصفت حالته بالمستقرة.

وباشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة، وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن منفذ الهجوم خطط لتنفيذ عمل إرهابي يستهدف رجال الأمن العام.