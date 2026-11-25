خبرني - مع بدء الأعمال التحضيرية لمشروع "طريق ترمب" في إقليم سيونيك جنوبي أرمينيا، حذرت طهران من أنها لن تقبل بوجود أي قوة عسكرية أو أمنية أجنبية قرب حدودها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أمس الأول الاثنين، إن الجانب الأرميني قدم الضمانات اللازمة، وإن بلاده ستتابع التطورات عن كثب وتواصل الاتصال بالجهات المعنية في أرمينيا.

وفي اليوم نفسه، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان انطلاق المرحلة العملية للمشروع، الذي يهدف إلى وصل أذربيجان بجمهورية ناخيتشيفان ذاتية الحكم عبر جنوب أرمينيا.

ويشمل إطار الشراكة بين يريفان وواشنطن مشاريع للطرق والسكك الحديدية والطاقة والاتصالات. ومع بدء الأعمال الميدانية، يبرز أمام طهران سؤالان: من سيتولى حماية المنشآت قرب حدودها؟ وكيف سيؤثر المسار الجديد في موقع إيران على طرق العبور في جنوب القوقاز؟

من يتولى حماية الممر؟

قال القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني حسين كنعاني مقدم للجزيرة نت إن مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والاستثمار الأمريكي في المشروع أثارا في طهران خشية من أن تمتد مشاركة واشنطن إلى تأمين الممر عسكريا.

وأضاف أن التعاون بين دول المنطقة يمكن أن يتيح المضي في المشروع إذا حصلت إيران على ضمانات ببقاء الممر مفتوحا وآمنا من دون وجود عسكري أمريكي.

وبموجب الاتفاق الإطاري بين أرمينيا والولايات المتحدة، تبقى مسؤولية أمن الحدود والجمارك وإنفاذ القانون بيد السلطات الأرمينية.

وتنص المادة السابعة على خضوع أفراد الأمن الخاص للترخيص الأرميني إذا تضمنت خطط الحماية الاستعانة بهم. ولا تحدد المادة جنسياتهم، ولا ينص الاتفاق على نشر قوات أمريكية.

ويشمل تحذير بقائي القوات الأمنية الأجنبية إلى جانب القوات العسكرية، مما يضع هوية الجهات التي ستتولى الحماية وصلاحياتها ضمن المسائل التي ستتابعها طهران عند التنفيذ.

ويمتد الدور الأمريكي إلى تطوير المشروع وتشغيله. وينص الاتفاق على أن يمتلك كيان تابع لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية حصة مسيطرة تبلغ 74% في شركة التطوير المشتركة، مقابل 26% لأرمينيا، ويحدد مدة أولية لحقوق التطوير قدرها 49 عاما قابلة للتمديد بموافقة الطرفين.

ويرى باشينيان أن المشروع سيوسع وصول أرمينيا إلى الأسواق الخارجية ويجذب الاستثمارات ويزيد عدد الأطراف المعنية باستقرار البلاد.

تمنح الحدود مع أرمينيا إيران منفذا بريا إلى جنوب القوقاز، ومنه عبر جورجيا إلى البحر الأسود. وقال كنعاني مقدم إن طهران تسعى عبر التفاوض إلى الحفاظ على طريقها البري عبر أرمينيا باتجاه أوروبا، مع تعدد مشاريع العبور وتداخل مصالح أذربيجان وتركيا وروسيا في المنطقة.

وتعمل طهران ويريفان على تعزيز هذا الاتصال. ففي 5 أكتوبر/تشرين الأول، بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ونظيره الأرميني أرارات ميرزويان بناء جسر ثان على الحدود، وتسهيل نقل البضائع، واستكمال خط ثالث لنقل الكهرباء. وأكد الجانب الإيراني خلال اللقاء دعمه لمبادرة "مفترق طرق السلام" الأرمينية الرامية إلى فتح طرق النقل الإقليمية.

ولطهران مصلحة أيضا في حركة العبور بين أذربيجان وناخيتشيفان. ففي 2022 وقعت إيران وأذربيجان مذكرة لإنشاء وصلات نقل بينهما عبر الأراضي الإيرانية ضمن مشروع "ممر أراس". ويوفر الطريق عبر أرمينيا خيارا إضافيا لباكو قد يقلل اعتمادها على العبور عبر إيران، فيما تقول الرئاسة الأذربيجانية إن المسارين سيتطوران بالتوازي.

لماذا جاء التحذير الآن؟

كان بقائي قد قال في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني إن يريفان أبلغت طهران بأن المشروع لن يغير الحدود، وبأن عسكريين أمريكيين لن يتمركزوا في المنطقة. وفي يوم انطلاق الأعمال التحضيرية، أكد الثقة القائمة بين إيران وأرمينيا، وأبدى تحفظه تجاه الأطراف الثالثة.

ومع انتقال المشروع من الاتفاقات إلى العمل الميداني، جددت طهران اعتراضها على أي وجود عسكري أو أمني أجنبي قرب الحدود. وسيكون أول اختبار عملي للضمانات التي تحدث عنها بقائي هو ما تعتمده يريفان في خطط حماية المنشآت، ومن ترخص له بالعمل، وما الصلاحيات التي تمنحها له.