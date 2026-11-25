خبرني - دعت الولايات المتحدة مواطنيها في الشرق الأوسط إلى توخي الحذر الشديد، محذرة من هجمات مرتقبة للحوثيين.

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان من "جهود إيرانية لاستهداف مسؤولين ومنشآت تابعة للدولة الأمريكية في المنطقة".

ولفتت الوزارة إلى احتمال صدور تنبيهات أمنية وإلغاء رحلات وإغلاق مجالات جوية واضطرابات في السفر.

وقالت إن "إيران شنت هجمات استهدفت أصولا أميركية في البحرين والكويت، وإن الحوثيين خاضوا أعمالا عدائية ضد السعودية، شملت هجمات على مطارات مدنية ومنشآت حيوية أدت إلى سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات حادة في السفر". وحذرت من أن الأعمال العدائية "قد تتصاعد بسرعة"، ودعت إلى الاطلاع على التنبيهات الخاصة بكل دولة على موقعها.

ويشهد اليمن حربا منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء، قبل تدخل التحالف بقيادة السعودية في مارس 2015.

وأفضت هدنة في أبريل 2022 إلى هدوء نسبي ظل قائما حتى منتصف هذا العام.

وفي 13 يوليو شنت السعودية غارة على مطار صنعاء الدولي ورد الحوثيون باستهداف المطارات السعودية. وأعلنوا لاحقا حظرا بحريا وجويا على السعودية واستهداف ناقلات نفطية سعودية واستهداف منشآت أرامكو في جيزان وينبع.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء فجر اليوم بأن السعودية شنت هجوما على ميناء الحديدة غرب اليمن.

وقالت "أنصار الله" أنها سترد باستهداف ميناء جدة وجميع الموانئ السعودية على ساحل البحر الأحمر.