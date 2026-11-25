خبرني - تحولت مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الكولومبي في كأس العالم لقصار القامة إلى شجار جماعي، عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1 بين المغرب، البلد المضيف، وكولومبيا، في نتيجة ضمنت للمنتخبين مواصلة مشوارهما في البطولة والتأهل إلى الدور ربع النهائي.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" (Mundo Deportivo) الإسبانية، اندلعت شرارة الاشتباكات خلال احتفال لاعبي كولومبيا بالتعادل، بعدما وجد أحد لاعبي المنتخب المغربي نفسه محاصرا بين عدد من لاعبي الفريق المنافس، الذين دفعوه وأبعدوه عن المجموعة.

وأشعلت تلك الواقعة مواجهة جماعية بين لاعبي المنتخبين، سرعان ما امتدت إلى البدلاء وأفراد الجهازين الفنيين، وسط حالة من الفوضى داخل أرضية الملعب.

وبلغ التوتر ذروته مع تدخل الحكام وعناصر الشرطة للفصل بين لاعبي المنتخبين، ومنع امتداد الاشتباكات وتفاقمها.

واعتبرت الصحيفة الإسبانية أن أحداث الشغب خطفت الأضواء من نتيجة المباراة، بعدما انتشرت مقاطع الفيديو التي وثقت الاشتباكات على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحجز المنتخبان المغربي والكولومبي بطاقتي التأهل إلى ربع النهائي، بعدما احتلا المركزين الأول والثاني تواليا في المجموعة الأولى.

وتصدر المنتخب المغربي المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد فوزه على غواتيمالا 2-0، واكتساحه الولايات المتحدة 9-0، قبل التعادل مع كولومبيا 1-1.

ومن المقرر أن يواجه "أسود الأطلس" منتخب المكسيك، وصيف المجموعة الثانية، يوم الخميس المقبل، في الدور ربع النهائي, وسط تطلعات لمواصلة المشوار والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور.

ويأمل المنتخب المغربي في تحقيق نتائج أفضل من مشاركته السابقة في النسخة التي استضافتها الأرجنتين عام 2023، عندما ودع المنافسات من الدور ربع النهائي عقب خسارته أمام تشيلي بهدف دون رد، منهيا البطولة في المركز الخامس.

ويستضيف المغرب النسخة الثانية من كأس العالم لقصار القامة خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.