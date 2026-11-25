خبرني - قالت وزارة العدل الأمريكية إن عسكريا في الجيش الأمريكي أقر ببيع معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي لأشخاص مرتبطين بالصين، مستغلا صلاحيات وصوله إلى بيانات عسكرية أمريكية، في مخطط قالت إنه استمر عدة سنوات.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، قالت فيه إن الرقيب جيان تشاو (37 عاما)، الذي يخدم في قاعدة لويس ماكورد المشتركة بولاية واشنطن، "أقر بتهمة التآمر لجمع معلومات دفاعية ونقلها إلى أشخاص مرتبطين بالصين".

وذكر مدعون فدراليون أن جيان تشاو استخدم هاتفه المحمول الشخصي لتصوير وثائق محظورة التداول تابعة للجيش الأمريكي حول أنظمة صاروخية وتدريبات عسكرية أمريكية كما عرض حواسيب وأقراصا صلبة حكومية للبيع بمقابل مادي.

وقال المدعي العام الأمريكي سكوت إي. برادفورد على منصة "إكس" إن جيان تشاو "استغل وصوله إلى المعلومات السرية والمعدات العسكرية لتحقيق ربح شخصي مع علمه بأنه يزود أفرادا مرتبطين بالصين بهذه المواد".

وبحسب وزارة العدل الأمريكية أقر تشاو بالتهمة الموجهة إليه بشأن "التآمر لجمع ونقل وتحويل معلومات تتعلق بالدفاع الوطني".

10 سنوات سجنا

والتحق جيان تشاو بالخدمة العسكرية عام 2017، وعمل رقيب إمداد لسرية مدفعية في قاعدة "لويس ماكورد" المشتركة بولاية واشنطن، حيث منحته مهامه وتصريحه الأمني صلاحية الوصول إلى معلومات ومعدات حساسة تابعة للجيش، وفق وزارة العدل الأمريكية.

كما "استولى جيان تشاو على وحدات تخزين عسكرية دون إذن وتقاضى آلاف الدولارات مقابل مواد حساسة أو سرية أو سرية للغاية"، بحسب المدعين الأمريكيين.

وألقى عملاء فدراليون القبض على تشاو في منزله بمدينة لاسي في ولاية واشنطن بتاريخ 6 مارس/آذار 2025، وصادروا نحو 30 ألف دولار نقدا، وأجهزة إلكترونية وعدة أقراص صلبة تابعة للجيش.

ويواجه تشاو عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 250 ألف دولار أو ما يصل إلى 3 سنوات من الإفراج المشروط الخاضع للرقابة. ومن المرتقب أن يُنطق بالحكم في قضيته يوم 1 مارس/آذار 2027.