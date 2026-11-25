خبرني - أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل ثلاث إصابات بشرية مؤكدة بإنفلونزا الطيور من سلالة "إتش 5 إن 1" في ولاية واشنطن الأميركية، بينها حالة وفاة، لدى عاملين في مزارع أبقار حلوب، في أول وفاة تُسجل عالميا عقب التعرض لأبقار مصابة بالفيروس أو لبيئة ملوثة مرتبطة بها.

وقالت المنظمة، في تقرير نشرته الثلاثاء، إن المصابين الثلاثة بالغون يعملون في مزارع ألبان بمقاطعة ياكيما، حيث رُصد الفيروس مؤخرا بين الأبقار، مشيرة إلى أن الإصابات سُجلت بين 16 تشرين الأول و4 تشرين الثاني، فيما لا تزال التحقيقات بشأن مصادر العدوى ومتابعة المخالطين مستمرة.

وأوضحت أن المصاب الأول عانى أعراضا خفيفة شملت تهيج العين وسيلان الأنف وآلام العضلات والصداع، ولم تستدع حالته إدخاله المستشفى. أما المصاب الثاني، الذي كان يعاني مشكلات صحية سابقة، فقد ظهرت عليه أعراض تنفسية حادة استدعت نقله إلى المستشفى، قبل أن يتوفى في الأول من تشرين الثاني.

وسجلت الحالة الثالثة إصابة بالتهاب ملتحمة العين، وتعافى المصاب من دون الحاجة إلى دخول المستشفى.

وأكدت الفحوص الجينية أن الإصابات الثلاث ناجمة عن فيروس "إتش 5 إن 1"، وأن السلالات المكتشفة لدى المصابين تتطابق بدرجة كبيرة مع فيروسات رُصدت في قطعان أبقار حلوب بالولاية، ما يرجح انتقال العدوى من الحيوانات إلى البشر.

وشددت المنظمة على عدم وجود أدلة حتى الآن على انتقال الفيروس بين البشر في هذه الحالات، مقدرة أن مستوى الخطر على عموم السكان لا يزال منخفضا، مقابل خطر يتراوح بين المنخفض والمتوسط لدى العاملين المعرضين للفيروس مهنيا.

من جهته، أفاد مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأميركي بأن إجمالي الإصابات البشرية بفيروسات إنفلونزا الطيور من مجموعة "إتش 5" في الولايات المتحدة بلغ 75 حالة منذ عام 2024، بينها ثلاث وفيات.

وتواصل السلطات الصحية مراقبة الأشخاص الذين خالطوا الحيوانات المصابة، وإجراء الفحوص للمشتبه بإصابتهم، مع التوصية باستخدام معدات الوقاية الشخصية وتجنب التعرض المباشر للحيوانات المريضة أو النافقة.