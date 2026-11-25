خبرني - تجاوز عدد الإصابات المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية 11 ألفا و600 حالة، بينها أكثر من 5,600 وفاة، في تفش لا يزال يشهد انتقالا واسعا للعدوى، رغم تكثيف جهود الاستجابة الصحية، وفق ما أعلنت منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة، إن البلاد سجلت حتى 17 تشرين الثاني 11,613 إصابة مؤكدة بفيروس "بونديبوغيو"، أحد أنواع فيروس إيبولا، بينها 5,678 وفاة، فيما تعافى 3,148 مصابا.

وأوضحت أن العدوى امتدت إلى 68 منطقة صحية في ثماني مقاطعات، مع استمرار تسجيل إصابات جديدة في 48 منطقة، مشيرة إلى أن مقاطعتي إيتوري وشمال كيفو لا تزالان الأكثر تضررا.

وسجلت إيتوري 7,946 إصابة مؤكدة و3,751 وفاة منذ بدء التفشي، فيما أحصت مقاطعة شمال كيفو 2,996 إصابة و1,654 وفاة. وشهدت الأخيرة ارتفاعا في الإصابات الجديدة خلال الفترة الأخيرة، في وقت تراجعت فيه الأعداد المسجلة في بعض المناطق الأخرى.

وحذرت المنظمة من استمرار ارتفاع الوفيات خارج مراكز العلاج، إذ وقعت 452 وفاة من أصل 720 سجلت خلال الأسابيع الثلاثة المنتهية في 17 تشرين الثاني داخل المجتمعات المحلية، وليس في المرافق الصحية، ما يعكس صعوبات في اكتشاف الإصابات مبكرا وتأمين الرعاية اللازمة.

وأرجعت المنظمة تعثر جهود احتواء التفشي إلى عوامل عدة، أبرزها تدهور الوضع الأمني وصعوبة الوصول إلى المناطق المتضررة والنزوح وضعف النظام الصحي، فضلا عن تحديات تتعلق بتتبع المخالطين ومشاركة المجتمعات المحلية في إجراءات الاستجابة.

وفي 18 تشرين الثاني، قررت المنظمة الإبقاء على تصنيف التفشي حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، بناء على توصية لجنة الطوارئ التابعة لها.

وامتد رصد الإصابات المرتبطة بالتفشي إلى دول أخرى، بينها أوغندا وكينيا ونيجيريا وفرنسا، فيما لم تسجل كينيا ونيجيريا حالات جديدة في الفترة التي شملها آخر تحديث للمنظمة.

ودعت المنظمة إلى مواصلة مراقبة الحدود وتعزيز الكشف المبكر والفحوص وتتبع المخالطين، مؤكدة أن خطر انتشار المرض داخل الكونغو الديمقراطية لا يزال مرتفعا للغاية.